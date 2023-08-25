Включає важке озброєння і боєприпаси: Фінляндія схвалила 18-й пакет військової допомоги Україні на €94 млн
Фінляндія надасть Україні більше військової техніки. Відповідне рішення ухвалив президент країни сьогодні, 25 серпня, за поданням уряду. Це буде 18-й пакет військової техніки для України
Про це повідомляють на сайті уряду Фінляндії.
Вартість допомоги, що включає серед іншого важке озброєння та боєприпаси – близько 94 мільйонів євро. Загальна вартість усієї військової допомоги, яку на сьогодні надала Фінляндія Україні, становить близько 1,3 мільярда євро.
"Підтримка України Фінляндією та нашими союзниками залишається непохитною. Головним питанням майбутнього порядку безпеки в Європі та Фінляндії є здатність приборкати агресію Росії проти України", – зазначив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен
З міркувань безпеки додаткових подробиць щодо вмісту пакета допомоги, способу її доставлення чи термінів не надають. В уряді Фінляндії наголошують, що під час прийняття рішення про додаткову допомогу враховано і потреби України, і ресурси збройних сил.
- 23 серпня прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві анонсував 18-й пакет військової допомоги для України
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