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Прем'єр Фінляндії в Києві заявив, що його країна готує 18-й пакет військової допомоги для України

23 серпня, 2023 середа
15:06
Світ на фото: прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо та президент України Володимир Зеленський

У Київ з візитом прибув прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо: під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він анонсував 18-й пакет військової допомоги для України

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зеленський подякував прем'єрові Фінляндії за військову, гуманітарну, санкційну підтримку та повідомив, що Петтері Орпо візьме участь у третьому саміті Кримської платформи.

Під час зустрічі прем'єр-міністр Фінляндії анонсував ухвалення 18-го пакета військової допомоги для України, у який увійдуть боєприпаси та озброєння. За словами президента Зеленського, обговорили також інші пріоритетні позиції допомоги: вони будуть відображені у наступних пакетах підтримки. 

"Я впевнений: ми разом можемо зробити дуже корисні речі в оборонній індустрії. На осінь готуємо перший Форум оборонних індустрій тут, в Україні, щоб наші партнери побачили можливості нашої держави, нашого суспільства, як ми розвиваємо наші потужності. Щоб ми могли залучити додатковий потенціал партнерів. Разом дамо більше безпеки світові. Впевнений, що участь Фінляндії у Форумі буде продуктивною, і ми зацікавлені в налагодженні безпосередньої співпраці між нашими профільними підприємствами", - зазначив президент. 

Він додав, що Фінляндія підтримує зусилля щодо реалізації української Формули миру, готова виступати співлідером у реалізації низки її пунктів, а також підтримує Україну на шляху до Євросоюзу й НАТО і готова долучитися до повоєнної відбудови країни.

Крім того, Зеленський запросив Фінляндію до початку перемовин щодо двостороннього документа про безпекові гарантії для України.

"Фінляндія вже приєдналася до декларації "Групи семи", і тепер час для такої двосторонньої роботи. Я впевнений, вона теж буде конкретною та продуктивною", - сказав президент. 

  • 12 липня Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія підтримали декларацію щодо гарантій безпеки для України. Країни наголосили на готовності розвивати рамки зобов'язань і домовленостей, щоб сприяти довгостроковій безпеці. Зокрема мова йде про надання військової техніки, навчання військових, фінансову підтримку тощо
Україна
ЄС
Володимир Зеленський
Фінляндія
Війна з Росією
НАТО
допомога Україні
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