Прем'єр Фінляндії в Києві заявив, що його країна готує 18-й пакет військової допомоги для України

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зеленський подякував прем'єрові Фінляндії за військову, гуманітарну, санкційну підтримку та повідомив, що Петтері Орпо візьме участь у третьому саміті Кримської платформи.

Під час зустрічі прем'єр-міністр Фінляндії анонсував ухвалення 18-го пакета військової допомоги для України, у який увійдуть боєприпаси та озброєння. За словами президента Зеленського, обговорили також інші пріоритетні позиції допомоги: вони будуть відображені у наступних пакетах підтримки.

"Я впевнений: ми разом можемо зробити дуже корисні речі в оборонній індустрії. На осінь готуємо перший Форум оборонних індустрій тут, в Україні, щоб наші партнери побачили можливості нашої держави, нашого суспільства, як ми розвиваємо наші потужності. Щоб ми могли залучити додатковий потенціал партнерів. Разом дамо більше безпеки світові. Впевнений, що участь Фінляндії у Форумі буде продуктивною, і ми зацікавлені в налагодженні безпосередньої співпраці між нашими профільними підприємствами", - зазначив президент.

Він додав, що Фінляндія підтримує зусилля щодо реалізації української Формули миру, готова виступати співлідером у реалізації низки її пунктів, а також підтримує Україну на шляху до Євросоюзу й НАТО і готова долучитися до повоєнної відбудови країни.

Крім того, Зеленський запросив Фінляндію до початку перемовин щодо двостороннього документа про безпекові гарантії для України.

"Фінляндія вже приєдналася до декларації "Групи семи", і тепер час для такої двосторонньої роботи. Я впевнений, вона теж буде конкретною та продуктивною", - сказав президент.