Обладнання на 4 млн грн: поліція Дніпропетровщини викрила "криптоферму"

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.



За даними слідства, "криптоферма" функціонувала на території одного із комунальних підприємств міста Покровське. Під час майнінгу зловмисники незаконно під'єднувались до комунальних електромереж.



Правопорушники облаштували майнінг-ферму на резервній підстанції одного із комунальних підприємств міста яка не працює та має обмежений доступ для пересічних громадян.







Під час обшуку у приміщенні поліцейські виявили майнінг-ферми з відеокартами та материнськими платами, ноутбук адміністратора, жорсткі диски, флешносії, роутери та блоки живлення, за допомогою яких здійснювалося генерування криптовалюти.



У діях зловмисників слідчі вбачають ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років позбачлення волі без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.