Про це інформує Reuters.

Зазначається, що австралійський підрозділ Dell з серпня 2019 року по 16 грудня 2021 року продав понад 5 300 моніторів для комп'ютерів за невиправданими цінами. Тож суд визнав підрозділ компанії винним у введені клієнтів в оману щодо цін та знижок на додаткові монітори на своєму вебсайті.

"Це рішення суду є чітким сигналом для бізнесу, що надання неправдивої інформації про ціни або маніпуляції зі знижками є серйозним порушенням законодавства про захист прав споживачів і тягне за собою значні штрафні санкції", - наголосила комісарка Австралійської комісії з питань конкуренції та захисту прав споживачів Лайза Карвер.

За словами представника Dell Australia, компанія працюватиме з постраждалими клієнтами для відшкодування збитків та вдосконалить процеси ціноутворення, аби не допускати подібних ситуацій у майбутньому.