Обманювали щодо знижок: австралійський підрозділ Dell оштрафували на $6,46 млн
Федеральний суд Австралії зобов'язав місцевий підрозділ компанії Dell Technologies Inc виплатити 6,46 млн доларів штрафу за оманливі заяви на вебсайті щодо знижок на додаткові комп'ютерні монітори
Про це інформує Reuters.
Зазначається, що австралійський підрозділ Dell з серпня 2019 року по 16 грудня 2021 року продав понад 5 300 моніторів для комп'ютерів за невиправданими цінами. Тож суд визнав підрозділ компанії винним у введені клієнтів в оману щодо цін та знижок на додаткові монітори на своєму вебсайті.
"Це рішення суду є чітким сигналом для бізнесу, що надання неправдивої інформації про ціни або маніпуляції зі знижками є серйозним порушенням законодавства про захист прав споживачів і тягне за собою значні штрафні санкції", - наголосила комісарка Австралійської комісії з питань конкуренції та захисту прав споживачів Лайза Карвер.
За словами представника Dell Australia, компанія працюватиме з постраждалими клієнтами для відшкодування збитків та вдосконалить процеси ціноутворення, аби не допускати подібних ситуацій у майбутньому.
- Тим часом Tesla заявила, що видаватиме новим покупцям своїх електромобілів у Китаї знижку в розмірі майже 500 доларів США, якщо вони пред’являть рекомендацію від людини, яка вже є власником електрокара компанії.
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