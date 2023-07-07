Tesla обіцяє майже 500$ знижки новим покупцям електрокарів у Китаї: умови
Tesla заявила, що видаватиме новим покупцям у Китаї своїх електромобілів, які мають найбільший попит, знижку в розмірі майже 500 доларів США, якщо вони пред’являть рекомендацію від уже існуючого власника електрокара компанії
Про це повідомило видання Reuters.
Tesla запропонувала новий стимул для збільшення продажів електромобілів у Китаї, повідомивши деяких робітників, які виготовляють акумуляторні батареї на своєму комплексі в Шанхаї, про звільнення.
Після цього Tesla оголосила про пропозицію грошових знижок на нові автомобілі через день після того, як приєдналася до 15 інших компаній, включаючи китайських виробників електромобілів Nio, Li Auto і Xpeng, пообіцявши уникати "ненормального ціноутворення", що дехто сприйняв як сигнал перемир'я в ціновій війні, яка загрожувала прибутковості всієї індустрії.
Цінова угода, підписана керівниками компаній, була організована Китайською асоціацією автовиробників.
За словами людей, обізнаних з роботою заводського комплексу, на якому працює близько 20 000 працівників, звільнення не вплинуть на обсяги виробництва на Шанхайській гігафабриці Tesla, найбільшому і найпродуктивнішому підприємстві компанії.
Хоча низка знижень цін, ініційованих Tesla, збільшила продажі на початку цього року, конкуренція чинить тиск на автовиробників і постачальників з метою стримування витрат, кажуть аналітики й керівники компаній.
Відомом, що Tesla заявила, що запропонує новим покупцям своїх автомобілів Model Y і Model 3 грошову знижку в розмірі 3500 юанів (483 долари США), якщо вони зможуть надати рекомендацію від чинного власника.
- У середині квітня компанія Tesla вчергове знизила ціни на електромобілі в Європі, Ізраїлі та Сінгапурі, розширивши глобальну дисконтну кампанію.
- На початку березня Tesla вже вп'яте цього року знизила у США ціни на свої найдорожчі електричні автомобілі: Model S та Model X.
- 18 травня Tesla запропонувала створити фабрику в Індії з виробництва електромобілів для внутрішнього продажу та експорту.
- 21 червня виконавчий директор Tesla Ілон Маск заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підштовхує автовиробника зробити значні інвестиції в країну. Оголошення очікується невдовзі.
- 6 липня на китайському урядовому заході Маск висловив свою візію роботизованого майбутнього, але закликав до більшого контролю ШІ.
- 7 липня стало відомо також про те, що компанія Tesla Inc. почала звільняти деяких працівників на виробництві акумуляторів для електромобілів на заводі у Китаї, у той час, як цінова війна між виробниками слабне.
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