Маск розглядає Індію, як місце для інвестицій Tesla
Виконавчий директор Tesla Ілон Маск заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підштовхує автовиробника зробити значні інвестиції в країну. Оголошення очікується невдовзі
Про це пише Reuters з посиланням на заяву Маска після зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді в США.
Маск розповів Моді про плани створення виробничої бази Tesla в Індії: "Я впевнений, що Tesla буде в Індії та зробить це якомога швидше".
Прем'єр Моді запросив Маска інвестувати в країну, електромобілі та співпрацювати з індійськими фірмами у космос-галузі.
"Він дійсно піклується про Індію, тому що він підштовхує нас до значних інвестицій в Індію, що ми маємо намір зробити", - сказав виконавчий директор Tesla і додав, що країна має великі можливості для екологічного енергетичного розвитку, який базується на сонячній енергії, стаціонарних батареях і електрокарах. А також висловив надію привести в Індію свій супутниковий інтернет Starlink від SpaceX.
Після того, як співвласник Twitter Джек Дорсі обвинувачував Індію в тому, що вона хоче закрити платформу за непідкорення наказам щодо цензури контенту під час протесту 2020-2021 років, Моді зустрівся з Маском, який також є власником Twitter.
"У Twitter немає іншого вибору, окрім як підкорятися місцевим органам влади. Якщо ми не будемо дотримуватися законів місцевого самоврядування, нас закриють...", - додав Маск.
- 9 травня стало відомо, що сенатори США стурбовані безпекою Tesla та вимагають притягувати Маска до відповідальності.
- 18 травня Tesla запропонувала створити фабрику в Індії з виробництва електромобілів для внутрішнього продажу та експорту.
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