Маск розглядає Індію, як місце для інвестицій Tesla

Про це пише Reuters з посиланням на заяву Маска після зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді в США.

Маск розповів Моді про плани створення виробничої бази Tesla в Індії: "Я впевнений, що Tesla буде в Індії та зробить це якомога швидше".

Прем'єр Моді запросив Маска інвестувати в країну, електромобілі та співпрацювати з індійськими фірмами у космос-галузі.

"Він дійсно піклується про Індію, тому що він підштовхує нас до значних інвестицій в Індію, що ми маємо намір зробити", - сказав виконавчий директор Tesla і додав, що країна має великі можливості для екологічного енергетичного розвитку, який базується на сонячній енергії, стаціонарних батареях і електрокарах. А також висловив надію привести в Індію свій супутниковий інтернет Starlink від SpaceX.

Після того, як співвласник Twitter Джек Дорсі обвинувачував Індію в тому, що вона хоче закрити платформу за непідкорення наказам щодо цензури контенту під час протесту 2020-2021 років, Моді зустрівся з Маском, який також є власником Twitter.

"У Twitter немає іншого вибору, окрім як підкорятися місцевим органам влади. Якщо ми не будемо дотримуватися законів місцевого самоврядування, нас закриють...", - додав Маск.