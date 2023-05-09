Про це інформує Ars Technica та Reuters.

Лист генеральному директору Tesla Ілону Маску починається з опису повідомленнями про нібито расистські та сексистські умови праці.

"Ми глибоко стурбовані тим, що арбітражні угоди, які ви накладаєте на своїх працівників і споживачів, зберегли ці, як повідомляється, жалюгідні та дискримінаційні умови та потенційні недоліки безпеки від очей громадськості та обмежили здатність органів, що регулюють захищати клієнтів і співробітників Tesla та притягувати Tesla до публічної відповідальності", – написали законодавці.

Сенатори заявили, що через домовленості, ймовірно, існує незліченна кількість інших скарг, які залишаються конфіденційними. Зокрема чорношкірі співробітники Tesla стикаються з расовими образами від 50 до 100 разів на день і керівництвом розділяє на окремі частини людей. Чорношкірі працівники були непропорційно дисциплінованими та пониженими в посадах. Тим часом жінок-співробітниць Tesla намагалася звільнити після скарг на домагання.

Сенатори стверджують, що конфіденційні арбітражні угоди Tesla значно обмежують ступінь виявлення деталей дискримінаційних умов у компанії.

Повідомляється, Tesla Full Self-Driving beta збільшує ризик зіткнення автомобіля. Американські управлінці розкритикували попередні заяви Маска про те, що всебічний огляд перевірки безпеки та суворий внутрішній процес розробки допомагають переконатися, що технології безпечні.

Поки Маск не відповість, сенатори попереджають: "Громадськість, включаючи потенційних покупців, не має уявлення про те, які скарги, можливо, вже були подані і які інші потенційні проблеми з безпекою автомобілів Tesla можуть існувати".