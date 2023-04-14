Про це інформує Reuters.

Tesla заявила, що знизила ціни на багатьох європейських ринках, включаючи Німеччину та Францію через розширення своїх виробничих потужностей.

У Німеччині Tesla знизила ціни на Model 3 та Model Y на 4,5-9,8%. Базова версія Model 3 тепер коштує 41990 євро, тобто на 2000 євро дешевше.

Минулого тижня Tesla повідомила, що постачання в першому кварталі зросли лише на 4% порівняно з попереднім, попри введення знижок у США, Китаї, Японії, Австралії та Південній Кореї, спрямованих на стимулювання попиту.

Через кілька днів після оприлюднення даних про прибутки Tesla, що розчаровують, компанія оголосила про п'яте зниження цін на автомобілі цього року на ринку США. Причиною стало те, що Вашингтон готується запровадити більш жорсткі стандарти, які обмежать податкові пільги на електромобілі.

У 2022 році автовиробник не виконав поставлену генеральним директором Ілоном Маском мету зростання поставок на 50% через проблеми з логістикою та уповільнення попиту.