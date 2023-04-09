Про це пише Bloomberg.

Це виробництво має доєднатися до заводу електромобілів у місті. Компанія оголосила про нове будівництво на церемонії підписання проєкту в Шанхаї.

Початок будівництва запланований на третій квартал цього року, сам завод почне виробництво у другому кварталі 2024 року.

Видання зазначає, що поглиблення інвестицій Tesla в Китай відбулося незабаром після того, як французький Airbus SE оголосив про плани подвоїти свої виробничі потужності в країні для одного з найбільш продаваних реактивних літаків.

Bloomberg наголошує, що нові виробництва дають поштовх китайській промисловості, оскільки інші компанії, такі як Apple Inс, переосмислюють свою діяльність в країні на тлі загострення напруженості у відносинах Китаю з США.