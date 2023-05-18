Tesla розглядає можливість будівництва заводу в Індії
Tesla запропонувала створити фабрику в Індії з виробництва електромобілів для внутрішнього продажу та експорту
Про це повідомляє Reuters.
Ця пропозиція надійшла після того, як Індія відмовилась знизити імпортний податок на автомобілі, який може досягати 100%, про що просила компанія Ілона Маска. Індія хотіла, щоб автовиробник створював транспортні засоби на території країни, але Tesla хотіла спочатку перевірити ринок за допомогою імпорту, і тоді домовленості зайшли в глухий кут.
Зазначається, що у приватних переговорах Tesla запропонувала Індії створити нову фабрику, хоча й без уточнення місця чи розміру інвестицій. Старші керівники компанії цього тижня відвідають Індію, де зустрінуться з урядом, щоб обговорити місцеві джерела запчастин та інші питання пов'язані з виробництвом електрокарів.
- Нагадаємо, 9 травня стало відомо, що сенатори США стурбовані безпекою Tesla та вимагають притягувати Маска до відповідальності.
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