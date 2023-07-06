Про це інформує Bloomberg.

Мільярдер-підприємець і власник Твіттеру похвалив досягнення Китаю в цій сфері й знову пообіцяв поділитися винаходами Tesla з конкурентами.

"Я захоплююся мудрістю і рішучістю китайського народу. Поки китайський народ вирішить досягти успіху в чомусь одному, він це зробить, в тому числі в ШІ", – сказав Маск аудиторії по відеозв'язку.

Водночас він заявляв, що розвиток штучного інтелекту йде надто стрімко.

Виступ Маска на конференції, дводенному заході, який фокусується на китайських зусиллях у галузі штучного інтелекту під егідою впливових регуляторів, свідчить про його тісні зв’язки з другою за величиною економікою світу. Голова Tesla нещодавно завершив свою першу поїздку до Китаю після пандемії, де він відвідав шанхайський завод, який виробляє більш ніж половина електрокарів у світі.

Маск вкотре наголосив, що повністю автономні автомобілі мають з’явитися до кінця року, оскільки світ йде до майбутнього, де роботи переважатимуть над людьми. Він також висловив впевненість, що Китай може стати світовим лідером у галузі штучного інтелекту, сфери, яка може визначати майбутнє економічне та геополітичне співвідношення сил.

Що відомо про штучний інтелект

ШІ - це галузь науки, яка займається створенням комп’ютерних систем та роботів, які можуть виконувати завдання, пов’язані з інтелектом. Інтелект означає здатність навчатися і міркувати, узагальнювати й робити висновки.

Один з найвідоміших - безплатний чат-бот ChatGPT від OpenAI, який має конкурентів, сезонні коливання та високі витрати. Він також пропонує платну підписку на GPT-4, що приносить йому дохід.

Його запустили 30 листопада 2022 року. Чат-бот здатний працювати в діалоговому режимі, підтримує запити природними мовами. Має широкі можливості: написання коду, створення текстів, можливості перекладу, отримання точних відповідей і використання контексту діалогу для відповідей.

Наприкінці березня Італійська служба захисту даних заборонила доступ до чат-бота OpenAI зі штучним інтелектом ChatGPT, посилаючись на ймовірні порушення конфіденційності.

Крім того, у Китаї заборонили користування чат-ботом зі штучним інтелектом, а регуляторам наказали не пропонувати його послуги, зважаючи на нецензуровані відповіді на запитання користувачів.

Згодом у Вашингтоні почали досліджувати можливі заходи для регулювання систем штучного інтелекту (ШІ) оскільки виникають питання щодо його впливу на національну безпеку та освіту.

Після цього у ЄС заявили, що створять робочу групу для розробки правил конфіденційності для ChatGPT.

А в українському Мін'юсті перевірили, як ChatGPT впорається з нотаріальним іспитом. Там розповіли, чи міг би ChatGPT стати нотаріусом.

2 червня мобільний застосунок із чат-ботом від OpenAI ChatGPT став доступним в Україні. Наразі ним можуть скористатись лише власники гаджетів на операційній системі iOS.

Надпопулярний чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT, запущений у листопаді, вперше в червні отримав менший щомісячний трафік на своєму вебсайті.

У розслідуванні BBC стало відомо, що педофіли використовують штучний інтелект для створення реалістичного дитячого порно, після чого продають його на платформах із платною підпискою.