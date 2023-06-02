Про це йдеться на сайті компанії.

Працює застосунок ChatGPT на операційній системі IOS 16.1 або вищій.

Завантажити програму можна тут.

Застосунок ChatGPT

Спочатку доступ до застосунку був відкритий лише в США, але поступово його почали відкривати і в інших країнах. Додаток можна використовувати безкоштовно, він синхронізує історію користувача на всіх пристроях. Також він інтегрує Whisper (нейронну мережу), систему розпізнавання мови з відкритим вихідним кодом, що забезпечує голосове введення.

Крім того, є можливість оформити передплату на ChatGPT Plus. Користувачам преміумверсії обіцяють ексклюзивний доступ до можливостей додатка, ранній доступ до нових функцій і швидший час відповідей на запити.

У компанії наголошують, що користувачі Android у майбутньому також матимуть змогу встановити додаток.

ChatGPT: що відомо

ChatGPT запустили 30 листопада 2022 року. Чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією OpenAI і здатний працювати в діалоговому режимі, підтримує запити природними мовами. Має широкі можливості: написання коду, створення текстів, можливості перекладу, отримання точних відповідей і використання контексту діалогу для відповідей.

Ще у лютому сервіс був недоступний в таких країнах як: Китай, Росія, Білорусь, Афганістан, Венесуела, Іран. Як з'ясувалося, розробник чат-бота заборонив деяким окремим країнам користуватися своїми сервісами відповідно накладених санкцій.

18 лютого 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що після переговорів, офіційних листів, дзвінків та зустрічі з представниками OpenAI - ChatGPT став доступним для реєстрації користувачам з України. Програма не працює лише на тимчасово окупованих Росією українських територіях.