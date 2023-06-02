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Українцям став доступний мобільний застосунок ChatGPT: поки що лише на iOS

2 червня, 2023 п'ятниця
05:48
Технології ChatGPT

Мобільний застосунок із чат-ботом від OpenAI ChatGPT став доступним в Україні. Наразі ним можуть скористатись лише власники гаджетів на операційній системі iOS

Про це йдеться на сайті компанії.

Працює застосунок ChatGPT на операційній системі IOS 16.1 або вищій. 

Завантажити програму можна тут.

Застосунок ChatGPT

Спочатку доступ до застосунку був відкритий лише в США, але поступово його почали відкривати і в інших країнах. Додаток можна використовувати безкоштовно, він синхронізує історію користувача на всіх пристроях. Також він інтегрує Whisper (нейронну мережу), систему розпізнавання мови з відкритим вихідним кодом, що забезпечує голосове введення.

Крім того, є можливість оформити передплату на ChatGPT Plus. Користувачам преміумверсії обіцяють ексклюзивний доступ до можливостей додатка, ранній доступ до нових функцій і швидший час відповідей на запити.

У компанії наголошують, що користувачі Android у майбутньому також матимуть змогу встановити додаток.

ChatGPT: що відомо

ChatGPT запустили 30 листопада 2022 року. Чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією OpenAI і здатний працювати в діалоговому режимі, підтримує запити природними мовами. Має широкі можливості: написання коду, створення текстів, можливості перекладу, отримання точних відповідей і використання контексту діалогу для відповідей.

Ще у лютому сервіс був недоступний в таких країнах як: Китай, Росія, Білорусь, Афганістан, Венесуела, Іран. Як з'ясувалося, розробник чат-бота заборонив деяким окремим країнам користуватися своїми сервісами відповідно накладених санкцій.

18 лютого 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що після переговорів, офіційних листів, дзвінків та зустрічі з представниками OpenAI - ChatGPT став доступним для реєстрації користувачам з України. Програма не працює лише на тимчасово окупованих Росією українських територіях.

  • Наприкінці березня Італійська служба захисту даних заборонила доступ до чат-бота OpenAI зі штучним інтелектом ChatGPT, посилаючись на ймовірні порушення конфіденційності.
  • Крім того, у Китаї заборонили користування чат-ботом зі штучним інтелектом, а регуляторам наказали не пропонувати його послуги, зважаючи на нецензуровані відповіді на запитання користувачів. 
  • Згодом у Вашингтоні почали досліджувати можливі заходи для регулювання систем штучного інтелекту (ШІ), як от ChatGPT, оскільки виникають питання щодо його впливу на національну безпеку та освіту.
  • Після цього у ЄС заявили, що створять робочу групу для розробки правил конфіденційності для ChatGPT.
  • А в українському Мін'юсті перевірили, як ChatGPT впорається з нотаріальним іспитом. Там розповіли, чи міг би ChatGPT стати нотаріусом.

Суспільство
Україна
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