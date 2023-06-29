Педофіли використовують штучний інтелект для створення та продажу дитячого порно, - розслідування BBC

Про це йдеться в розслідуванні BBC.

Журналісти виявили, що для створення контент із сексуальним насильством над дітьми педофіли використовують програмне забезпечення Stable Diffusion. Його часто використовують художники та дизайнери для генерації зображень. Це ПЗ дозволяє користувачам словами описати будь-яке зображення, яке вони хочуть отримати, після чого створює його.

Так за допомогою Stable Diffusion зловмисники почали виробляти дитяче порно у "промислових масштабах". Його продають на платформах, які передбачають плату авторам за контент, як-от Patreon. Так, наприклад, один з авторів називає свій контент "ексклюзивним мистецтвом без цензури". Він просить за підписку на свій акаунт 8,30 доларів на місяць.

На саму платформу користувачів заманюють через сайти обімну зображеннями, наприклад, через японський Pixiv. Ним користуються художники, які спеціалізуються на манзі та аніме. Утім на платформі, оскільки вона японська, заборонене поширення сексуалізованих мультфільмів і малюнків з дітьми є незаконними, педофіли лише рекламують свої "роботи". Вони роблять це за допомогою хештегів, які індексують за допомогою ключових слів.

Patreon своєю чергою заявляє, що компанія дотримується політики "нульової толерантності" щодо контенту із насильством за участі дітей, і що акаунти з таким вмістом буде видалено. Розробники ж нейромережі Stable Diffusion зазначили, що заборонили використовувати своє ПЗ з незаконною чи аморальною метою та підтримали правоохоронців.

Наразі нічого невідомо про затримання педофілів, які використовують штучний інтелект у такий спосіб.