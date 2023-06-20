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Журналісти виявили глобальну мережу, члени якої платили індонезійцям за катування й убивства мавп, - розслідування BBC

20 червня, 2023 вiвторок
14:40
Світ ВВС викрила глобальну мережу садистських тортур мавп

Журналісти виявили сотні людей у США, Великій Британії та інших країнах, які платили індонезійцям за катування та вбивства дитинчат довгохвостих мавп на відео

Про це ідеться в розслідуванні BBC.

Мережа, члени якої платять за відео з катуваннями та вбивствами мавп, спершу розповсюдилася на відеохостингу YouTube. Так відео надходили переважно з Індонезії, після чого завантажувалися на сайт.

Відео з тортурами потрапляли користувачам через рекомендації. Найчастіше алгоритм відеохостингу підкидав їх тим людям, які просто цікавилися відео про милих тварин, зокрема про мавп.

Зазначають, що у відео на YouTube рівень поводження з мавпами був не таким жорстоким, як у Telegram, куди згодом перейшла злочинна мережа. Для поширення більш жорстокого контенту у цій соцмережі використовувалися приватні групи, деякі з яких налічували понад 1000 учасників.

Так журналісти BBC під прикриттям додалися до однієї із головних груп із тортурами  в Telegram. Там сотні людей зібралися, щоб придумати екстремальні ідеї катувань над мавпами та доручити індонезійцям та людям в інших країнах Азії їх реалізувати.

Метою ж самих садистів було створити фільми на замовлення. У них дитинчата довгохвостих макак піддавалися жорстокому поводженню, катуванням. Іноді їх вбивали на плівку.

Журналістів вдалося вистежити живодерів в Індонезії. Розповсюджувачі та покупці ж перебували в США. Також розслідувачі змогли отримати доступ до міжнародних правоохоронних органів, щоб притягнути злочинців до відповідальності. Відтак щонайменше 20 людей з усього світу перебувають під слідством, серед них троє жінок з Великої Британії. Їх поліція заарештувала минулого року та відпустила під слідство. Також серед підозрюваних є чоловік з американського штату Орегон: минулого тижня йому висунули звинувачення.

Вдалося ідентифікувати трьох ключових підозрюваних у справі з розповсюдженням цих відео. Один із них - ключовий розповсюджувач відео з катуваннями мавп у США Майк Маккартні, відомий як Король тортур. Він колишній член банди мотоциклістів, який певний час провів у в'язниці, перш ніж доєднатися до злочинної мережі. За його словами, поширення цих відео "нічим не відрізняється від грошей на наркотиках, гроші з яких ідуть з брудних рук, а ці гроші йдуть із кривавих рук".

Ще однією підозрюваною виявилася 40-річна Стейсі Сторі з Алабами, більш відому як Садистка. Міністерство внутрішньої безпеки вилучило її телефон, на якому виявило близько 100 відео із тортурами мавп, а також докази того, що вона заплатила за створення деяких найбільш екстремальних з них.

Останнім є ватажок, відомий як Містер Мавпа. Його справжнє ім'я не розкривають із міркувань безпеки. Він зізнався в інтерв'ю журналістам BBC, що несе відповідальність за смерть щонайменше чотирьох мавп і за катування багатьох інших. Також він стверджував, що замовляв надзвичайно жорстокі відео.

Вони та ще двоє є ключовими цілями поточного розслідування, яке проводить Міністерство внутрішньої безпеки. Їм наразі не висунули звинувачення, але повідомляється, що їм може загрожувати до семи років ув'язнення.

Ще двох підозрюваних у тортурах затримала поліція Індонезії. Одного з них засудили до трьох років ув'язнення, а іншого - до восьми місяців (максимальний термін, який можна отримати за катування тварин).

Відео також поширилися й у соцмережі Facebook, яка повідомила BBC, що вже видалила групи, на яку журналісти звернули увагу компанії. YouTube своєю чергою заявив, що жорстокому поводженню з тваринами немає місця на платформі та що компанія вже працює над швидким видаленням такого контенту. Telegram же зазначив, що "прагне захищати конфіденційність користувачів і права людини, зокрема свободу слова", і додав, що його модератори "не можуть активно патрулювати приватні групи".

Кримінал
екологія
Індонезія
США
Велика Британiя
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