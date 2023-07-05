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Бурхливий трафік ChatGPT від OpenAI у червні вперше впав, - аналітики

5 липня, 2023 середа
19:52
Технології

Надпопулярний чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT, запущений у листопаді, вперше в червні отримав менший щомісячний трафік на своєму вебсайті

Про це інформує Reuters з посиланням на аналітичну компанію Similarweb.

ChatGPT розпочав масове використання генеративного штучного інтелекту в щоденних завданнях від письма до кодування і досяг 100 мільйонів активних користувачів щомісяця в січні, через два місяці після його запуску.

"Усесвітній трафік на вебсайт ChatGPT знизився на 9,7% у червні порівняно з травнем, тоді як унікальні відвідувачі впали на 5,7%", - пише відомство і додає, що кількість часу, проведеного у порталі, теж знизилася на 8,5%.

Повідомляється, що це найбільш швидкорослий споживчий застосунок за всю історію та є одним із 20 найкращих вебсайтів у світі. Наприклад, ChatGPT значно перевищив Bing, пошукову систему, керовану Microsoft, який використовує технологію OpenAI.

ChatGPT: що відомо

ChatGPT - це безплатний чат-бот від OpenAI, який має конкурентів, сезонні коливання та високі витрати. Він також пропонує платну підписку на GPT-4, що приносить йому дохід.

Його запустили 30 листопада 2022 року. Чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією OpenAI і здатний працювати в діалоговому режимі, підтримує запити природними мовами. Має широкі можливості: написання коду, створення текстів, можливості перекладу, отримання точних відповідей і використання контексту діалогу для відповідей.

OpenAI співпрацює з Microsoft і продає доступ до своїх моделей штучного інтелекту.

Ще у лютому сервіс був недоступний в таких країнах як: Китай, Росія, Білорусь, Афганістан, Венесуела, Іран. Як з'ясувалося, розробник чат-бота заборонив деяким окремим країнам користуватися своїми сервісами відповідно накладених санкцій.

18 лютого 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що після переговорів, офіційних листів, дзвінків та зустрічі з представниками OpenAI - ChatGPT став доступним для реєстрації користувачам з України. Програма не працює лише на тимчасово окупованих Росією українських територіях.

Наприкінці березня Італійська служба захисту даних заборонила доступ до чат-бота OpenAI зі штучним інтелектом ChatGPT, посилаючись на ймовірні порушення конфіденційності.

Крім того, у Китаї заборонили користування чат-ботом зі штучним інтелектом, а регуляторам наказали не пропонувати його послуги, зважаючи на нецензуровані відповіді на запитання користувачів. 

Згодом у Вашингтоні почали досліджувати можливі заходи для регулювання систем штучного інтелекту (ШІ), як от ChatGPT, оскільки виникають питання щодо його впливу на національну безпеку та освіту.

Після цього у ЄС заявили, що створять робочу групу для розробки правил конфіденційності для ChatGPT.

А в українському Мін'юсті перевірили, як ChatGPT впорається з нотаріальним іспитом. Там розповіли, чи міг би ChatGPT стати нотаріусом.

2 червня мобільний застосунок із чат-ботом від OpenAI ChatGPT став доступним в Україні. Наразі ним можуть скористатись лише власники гаджетів на операційній системі iOS. 

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штучний інтелект
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