Про це інформує Bloomberg.

"Автовиробник почав повідомляти деяких співробітників на своїх лініях складання акумуляторів про рішення на початку цього тижня, сказали люди, попросивши не називати їх імені, оскільки вони не уповноважені виступати публічно", - йдеться в повідомленні.

Деяким працівникам було запропоновано можливість перевестися в інші майстерні, такі як штампування, розпис або загальні збори, повідомили люди. Не відомо, скільки працівників можуть звільнити та конкретні причини звільнень.

Представники Tesla в Китаї не відповіли на запит про коментар.

На заводі Tesla в Шанхаї працює близько 20 тис. співробітників, що має потужність виробляти близько 1 мільйона електромобілів на рік. Велика частина процесу вбудовування акумуляторів виконується в акумуляторній майстерні Tesla. Деяке обладнання для автоматизації, яке може допомогти замінити людську працю на лінії виробництва акумуляторів, знаходиться на стадії проєктування і будівництва. Операційна маржа Tesla стиснулася до 11,4% у першому кварталі, що є приблизно дворічним мінімумом.