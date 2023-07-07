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Tesla почала звільняти працівників з виробництва акумуляторів на заводі в Шанхаї

7 липня, 2023 п'ятниця
11:30
Технології Tesla

Компанія Tesla Inc. почала звільняти деяких працівників на виробництві акумуляторів для електромобілів на заводі у Китаї, у той час, як цінова війна між виробниками слабне

Про це інформує Bloomberg.

"Автовиробник почав повідомляти деяких співробітників на своїх лініях складання акумуляторів про рішення на початку цього тижня, сказали люди, попросивши не називати їх імені, оскільки вони не уповноважені виступати публічно", - йдеться в повідомленні.

Деяким працівникам було запропоновано можливість перевестися в інші майстерні, такі як штампування, розпис або загальні збори, повідомили люди. Не відомо, скільки працівників можуть звільнити та конкретні причини звільнень.

Представники Tesla в Китаї не відповіли на запит про коментар.

На заводі Tesla в Шанхаї працює близько 20 тис. співробітників, що має потужність виробляти близько 1 мільйона електромобілів на рік. Велика частина процесу вбудовування акумуляторів виконується в акумуляторній майстерні Tesla. Деяке обладнання для автоматизації, яке може допомогти замінити людську працю на лінії виробництва акумуляторів, знаходиться на стадії проєктування і будівництва. Операційна маржа Tesla стиснулася до 11,4% у першому кварталі, що є приблизно дворічним мінімумом.

  • У середині квітня компанія Tesla вчергове знизила ціни на електромобілі в Європі, Ізраїлі та Сінгапурі, розширивши глобальну дисконтну кампанію.
  • На початку березня Tesla вже вп'яте цього року знизила у США ціни на свої найдорожчі електричні автомобілі: Model S та Model X.
  • 18 травня Tesla запропонувала створити фабрику в Індії з виробництва електромобілів для внутрішнього продажу та експорту.
  • 21 червня виконавчий директор Tesla Ілон Маск заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підштовхує автовиробника зробити значні інвестиції в країну. Оголошення очікується невдовзі.
  • 6 липня на китайському урядовому заході Маск висловив свою візію роботизованого майбутнього, але закликав до більшого контролю ШІ.
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Китай
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