Tesla цьогоріч вже вп'яте знижує ціни на свої електромобілі

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що версія Model S для США подешевшала на 5% — до 89 990 доларів, а ціна на Model X була знижена на 9% — до 99 990 доларів. Останнє зниження цін є вже п’ятим коригуванням Tesla з початку року.

Протягом останніх місяців голова компанії Ілон Маск заявляв, що Tesla зосередиться на зниженні цін, аби стимулювати попит, і що вона досягла успіху у збільшенні замовлень завдяки глобальним знижкам, запровадженим у січні.

Минулого тижня на дні інвестора компанії, Маск сказав: "У людей надзвичайно велике бажання мати Tesla. обмежувальним фактором є їхня здатність купити Tesla".

У січні Tesla знизила ціни на свої автомобілі на всіх ринках, пропонуючи знижки до 20%, що багато аналітиків розцінили як початок цінової війни лідера ринку електромобілів.