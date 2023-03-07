Tesla цьогоріч вже вп'яте знижує ціни на свої електромобілі
Компанія Tesla знизила у США ціни від 4% до 9% на свої найдорожчі електричні автомобілі - Model S та Model X – це вже п'ята знижка цього року
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що версія Model S для США подешевшала на 5% — до 89 990 доларів, а ціна на Model X була знижена на 9% — до 99 990 доларів. Останнє зниження цін є вже п’ятим коригуванням Tesla з початку року.
Протягом останніх місяців голова компанії Ілон Маск заявляв, що Tesla зосередиться на зниженні цін, аби стимулювати попит, і що вона досягла успіху у збільшенні замовлень завдяки глобальним знижкам, запровадженим у січні.
Минулого тижня на дні інвестора компанії, Маск сказав: "У людей надзвичайно велике бажання мати Tesla. обмежувальним фактором є їхня здатність купити Tesla".
У січні Tesla знизила ціни на свої автомобілі на всіх ринках, пропонуючи знижки до 20%, що багато аналітиків розцінили як початок цінової війни лідера ринку електромобілів.
- Нагадаємо, на початку березня Tesla відкликала у США близько 3,5 тисячі електрокарів Model Y через імовірність ненадійного кріплення сидінь.
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