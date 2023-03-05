Tesla відкликала у США близько 3,5 тисячі електрокарів Model Y

Про це повідомляє видання Reuters.

Стало відомо, що у Національній адміністрації з безпеки дорожнього руху (NHTSA) заявили, що ослаблений болт рами сидіння може погіршити роботу системи ременів безпеки, збільшуючи ризик отримання травм під час аварії.

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Окрім цього, також зазначається, що у Tesla перевірять ці болти та, за потреби, прикрутить їх відповідно до стандартів.

Йдеться про моделі електрокарів типу Model Y, що були випущені впродовж 2022-2023 рр.