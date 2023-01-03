Про це інформує Reuters.

Антимонопольний регулятор Південної Кореї повідомив, що накладе на Tesla штраф у розмірі 2,2 млн доларів (2,85 млрд вон). Причиною для цього стало те, що компанія з виробництва електромобілів не повідомила клієнтам про зменшення запасу ходу своїх автівок при низьких температурах.

Також комісія зі справедливої торгівлі Республіки Корея (KFTC) заявила про те, що Tesla маніпулювала характеристиками автівок. Зокрема, на своєму офіційному сайті з серпня 2019 року компанія перебільшувала запас ходу автомобілів і продуктивність Superchargers, а також загалом ефективність своїх електрокарів у порівнянні з бензиновими автомобілями.

Так, за даними KFTC, запас ходу автівок Tesla у холодну погоду зменшується на 50,5% порівняно з рекламою в інтернеті. Своєю чергою споживча група Citizens United for Consumer Sovereignty запас ходу більшості автомобілів під час морозів зменшується на 40%, зокрема в тих випадках, коли потрібно нагріти батареї. Tesla тоді постраждала найбільше, згідно з даними з міністерства навколишнього середовища Південної Кореї.

На своєму сайті Tesla надає поради щодо водіння взимку. Наприклад, вона вказує на важливість кондиціонування транспортних засобів з зовнішніми джерелами живлення та на використання оновленого застосунку Energy, який дозволяє моніторити споживання енергії. Утім про зменшення запасу ходу компанія не згадує.

Tesla не надала коментарів із цього приводу, оскільки виданню не вдалося зв'язатися з компанією.

23 грудня 2022 року гендиректор і засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що упродовж приблизно двох років не продаватиме акції Tesla.