Обмеження телеефіру чотирма обраними Банковою каналами, це незаконно і несправедливо. Це не демократія, - Микола Княжицький

Відповідна заява Княжицького розміщена сьогодні, 20 березня 2022 року, на офіційній сторінці політика.



"Хтось підсунув Зеленському на підпис указ про затвердження рішення РНБО, відповідно до якого мовити виефірі мають право лише "Інтер", "Плюси", "Україна" і ICTV, які роблять спільний марафон. Вороги у владі штовхають президента не на боротьбу з Росією 24, яку включили у Мелітополі, а на боротьбу з українськими патріотичними каналами, які на відміну від Інтера не підтримували ОПЗЖ і не прославляли агресора", - пояснив ситуацію Микола Княжицький.



На його думку, "це незаконно і несправедливо".





"Еспресо", наприклад серед партнерів має BBC , Радіо Свобода , France 24 інших міжнародних партнерів. "Еспресо "транслюють кабельні мережі Європи і багатьох інших континентів", - наголосив Княжицький.



"Народ воює за свободу, а не за диктатуру, за український погляд на світ, а не за "русскій мір"... Я готовий підтримати Зеленського і підтримую у спільній боротьбі з агресором. Але ця боротьба за демократичний світ, а не за диктатуру", - додав Микола Княжицький.



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Що ж стосується загадано вище рішення РНБО та пов'язаного із ним президентського указу, то нардеп обіцяє "особисто звернутися з цього приводу до усіх депутатів Європарламенту, Конгресу і Сенату США, парламентів країн ЄС".



"Останній раз "Еспресо" закривав Янукович. На Майдані. Не вийшло. У Путіна і його союзників, які підсунули цей указ Зеленському теж не вийде. Сподіваюся, Зеленський вижене ініціаторів цього указу за "русскім кораблем", - нагадав Микола Княжицький.





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