Обмежено придатні до військової служби можуть бути мобілізовані: деталі

Про це заявив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач у коментарі для Military Media Centre.

"Ті військовозобов’язані, які обмежено придатні до військової служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані, але їхня служба проходитиме не у бойових частинах, а у військових частинах забезпечення", - ствердив Роман Горбач.

Він додав, що обмежено придатні до військової служби за станом здоров'я, зокрема, можуть нести її в установах та навчальних закладах Міністерства оборони, територіальних центрах комплектування й соціальної підтримки та інших небойових підрозділах.

Нагадаємо, раніше офіцер ЗСУ Ігор Лапін висловився в етері Еспресо, що Україна повинна посилити мобілізаційні заходи для підготовки резервістів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb