Обмежено придатні до військової служби можуть бути мобілізовані: деталі
У ЗСУ розповіли про перспективи мобілізації для осіб, яких визнали обмежено придатними до служби за станом здоров’я: їх направлятимуть у військові частини забезпечення
Про це заявив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач у коментарі для Military Media Centre.
"Ті військовозобов’язані, які обмежено придатні до військової служби у воєнний час, можуть бути мобілізовані, але їхня служба проходитиме не у бойових частинах, а у військових частинах забезпечення", - ствердив Роман Горбач.
Він додав, що обмежено придатні до військової служби за станом здоров'я, зокрема, можуть нести її в установах та навчальних закладах Міністерства оборони, територіальних центрах комплектування й соціальної підтримки та інших небойових підрозділах.
- Нагадаємо, раніше офіцер ЗСУ Ігор Лапін висловився в етері Еспресо, що Україна повинна посилити мобілізаційні заходи для підготовки резервістів.
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