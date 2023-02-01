Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Я вважаю, що активність росіян в останні тижні повʼязана з тими хвилями мобілізованих, які вже знаходяться на території України. Тобто свіжо мобілізовані росіяни, пройшовши підготовку на території Білорусі, перекидаються на тимчасово окуповані території України. Саме тому, вони продовжують застосовувати свою тактику вогняного валу, проте вже не за допомогою артилерії, а живої сили", - пояснив Лапін.

Офіцер ЗСУ переконаний, що Україна повинна активніше готувати армію резервістів

"Мобілізаційний ресурс Росії дуже великий. Це не означає, що зараз вони зможуть мобілізувати 25 млн осіб, але вони активно залучають мобілізаційний ресурс для війни проти України. Водночас, я вважаю. що Україна не достатньою мірою проводить мобілізаційні заходи. Нам потрібно краще готувати резерви. Я говорю не так про мобілізацію, як про підготовку резервної армії. Прийшов час активно над цим працювати", - додав він.



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