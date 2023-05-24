Обмін паролями від акаунту Netflix відтепер стане платним

Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

"Обліковий запис Netflix призначений для використання однією сім’єю. Кожен, хто живе в цій сім’ї, може використовувати Netflix, де б вони не були — вдома, у дорозі, у відпустці ", - йдеться у повідомленні.

Користувачі все ще можуть ділитися паролями від акаунту з людьми, що не входять до сімейної підписки, проте тепер це буде платною послугою, яка коштує $7.99.

"Додайте додаткового користувача. Ви все ще можете додавати до облікового запису тих людей, які не живуть з вами за $7.99 на місяць", - зазначає Netflix.