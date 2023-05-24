Обмін паролями від акаунту Netflix відтепер стане платним
Відтепер, аби поділитися паролем Netflix з користувачем, що не входить до родинного акаунту, підписникам сервісу доведеться платити $7.99 на місяць
Про це йдеться в офіційній заяві компанії.
"Обліковий запис Netflix призначений для використання однією сім’єю. Кожен, хто живе в цій сім’ї, може використовувати Netflix, де б вони не були — вдома, у дорозі, у відпустці ", - йдеться у повідомленні.
Користувачі все ще можуть ділитися паролями від акаунту з людьми, що не входять до сімейної підписки, проте тепер це буде платною послугою, яка коштує $7.99.
"Додайте додаткового користувача. Ви все ще можете додавати до облікового запису тих людей, які не живуть з вами за $7.99 на місяць", - зазначає Netflix.
- Задля боротьби з розповсюдженням паролів, Netflix запроваджує обмеження, де спільні акаунти зможуть створювати тільки жителі одного домогосподарства - відтепер раз на місяць необхідно буде підключатися до wi-fi власника акаунта.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.07
Купівля 37.07Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.08Продаж 40.96
- Актуальне
- Важливе