Оборона Маріуполя увійде в підручники історії як ганьба російської армії, - Жорін

Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV



“Потрібно розуміти, що дуже довгий час Маріуполь знаходиться в складній військовій та гуманітарній ситуації. Найбільша катастрофа полягає в тому, що росіяни досить цинічно знищують цивільне населення та інфраструктуру. І вони це роблять усвідомлено. Сьогодні вони влаштували провокацію і розповідали через гучномовець місцевим жителям, що Запоріжжя та Одеса вже захоплені і Україна забула про них. Також вони розповідали, що тепер можна виїхати тільки до Росії, але вони помилились з українцями. Україна своїх не залишає напризволяще, на відміну від них”, - розповів Жорін



Жорін зауважив, що не дивлячись на оточення міста російськими окупантами, українські герої та воїни тримають оборону Маріуполя



“Місто оточене. Наші азовці та морські піхотинці мужньо боронять Маріуполь. Противник має в десятки разів більше техніки та особового складу, але наші хлопці обороняються професійно і організовують контрнаступи, під час яких завдають чисельних втрат ворогу. Оборона Маріуполя увійде в історію як ганьба російського війська” - додав Жорін

Нагадаємо, Маріупольська міська рада закликає українців телефонувати і писати родичам, що лишилися в місті, та поширювати правдиву інформацію: евакуація в Запоріжжя триває

Окупанти насильно вивозять десятки тисяч жителів Маріуполя до Росії. При цьому витягають людей з підвалів та забирають паспорти.



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