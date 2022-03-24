В Маріуполі окупанти з гучномовця оголошують, ніби Запоріжжя вже не приймає біженців і треба їхати в росію, - міськрада

Про це Маріупольська міська рада повідомила в Telegramm.



"В Маріуполі їздить машина російських окупантів з гучномовцем і оголошує, що Запоріжжя вже не приймає біженців і треба їхати в росію, а також що Одесу вже взяли. Окрім того, росіяни в с.Нікольске наголошують, що єдина можливість евакуації - автобусами в Ростов та що Україна їх кинула на призволяще", – йдеться у повідомленні.



Дезінформаційна кампанія спрямована на зрив евакуаційного процесу та налаштування мешканців, що лишилися в місті, проти України, пояснили в міськраді.



"Все це свідома дезінформація окупантів, аби не тільки зірвати евакуаційний процес, але й свідомо налаштувати маріупольців проти власної країни", – вказала міськрада.



Там також підкреслили: евакуація в Запоріжжя триває, вивезення людей з Нікольського – в процесі, якби складно воно не йшло.



"Україна своїх не кидає. Прохання до всіх - поширюйте правду. Пишить. Дзвонить своїм близьким. Ми будемо робити все, аби жоден маріуполець не залишився заручником в лапах окупанта", – наголосила міська рада міста.

Нагадаємо, окупанти насильно вивозять десятки тисяч жителів Маріуполя до Росії. При цьому витягають людей з підвалів та забирають паспорти.