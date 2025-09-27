Дрони як айфони, щоразу нові покращені моделі: що таке Kolibri 13 і чим цей БпЛА відрізняється від попередніх версій

Хто виготовляє дрон "Колібрі"

Дрон "Колібрі" є ключовим продуктом компанії TAF Industries, заснованої у 2022 році.

"FPV дрон Kolibri – наш перший продукт, який довів свою ефективність знищувати ворога ще в перший рік повномасштабного вторгнення та сертифікований відповідно до стандартів Міністерства оборони", – йдеться на сайті компанії.

За пів року у 2023-му компанія TAF Drones збільшила виробництво FPV‐дронів ушестеро – з 1000 до 6000 одиниць за місяць. На початок 2024 року йшлося вже про 12 тисяч. А влітку 2025-го компанія і взагалі змінила назву на TAF Industries, щоб підкреслити своє зростання і нарощування виробництва до 80 000 БпЛА щомісяця.

FPV дрон "Колібрі", фото: TAF Industries

Що таке БпЛА Kolibri і якими вони бувають

Дрони "Колібрі" використовують тип управління ELRS. Це система радіоуправління з відкритим вихідним кодом, призначена для FPV-дронів та радіокерованих моделей, що забезпечує низьку затримку, високу швидкість оновлення, великий радіус дії та стабільний зв'язок завдяки використанню LoRa-модуляції.

Першим і найпопулярнішим дроном ТAF є БпЛА Колібрі 7”. Його козирями виробники називають компактність, швидке налаштування та маневреність. Висота польоту сягає трьох кілометрів.

Дрон може нести бойову частину від 1,5 кг впродовж 15 хвилин. При крейсерській швидкості 60-80 км/год тактичний радіус дії складає приблизно 12 км.

БпЛА Колібрі 8” відрізняється від попередника не лише й розміром, але й радіусом дії, адже виконує місії на дистанції в 14 км.

БпЛА Колібрі 10” обладнаний потужнішою батареєю, ніж його попередники (12600 мА замість 8000) і може нести потужнішу бойову частину – 2,4 кг. Його класифікують як ударний дрон з міцною рамою, здатний виконати бойові завдання, попри дощ і вітер.

Існує також модифікація БпЛА Колібрі 10” Thermal, перевагою якого є робота вночі. Замість аналогової він обладнаний тепловізійною камерою.

FPV дрони "Колібрі", фото: TAF Industries

Застосування БпЛА "Колібрі" на полі бою

Важливою перевагою своїх дронів у компанії TAF вважають бойовий досвід – у знищенні ворога та його техніки за два роки експлуатації на полі бою.

Так у березні 2025 року FPV-перехоплювачі 3-ї танкової бригади збили одразу два ворожі БПЛА Supercam. Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі бригади.

Того ж місяця відеоматеріалами з успішним використанням "Колібрі" ділилася 152-га окрема єгерська бригада. Ворожий солдат вирішив подихати свіжим повітрям у віконному отворі й це рішення стало для нього фатальним.

"Ціль знищено, повітря очистилося, світ став трішки кращим", – прокоментували військові результат удару.

"Українські оператори БПЛА вкотре демонструють ювелірну точність та креативний підхід до демілітаризації ворога, що, як свідчить відео, не встиг навіть зрозуміти, що саме сталося", – писала про ураження Армія.Inform.

У вересні 2025 року TAF Industrie взагалі запустив власну програму бонусів за ураження російських цілей. Бонуси згодом можуть бути обміняні на продукцію компанії, повідомляв "Мілітарний". Лише за перший тиждень до проєкту долучилися понад 40 підрозділів ЗСУ та нацгвардії.

За піхотинця нараховують 1 бонус, за комплекс РЕБ або неброньовану техніку (мотоцикл, багі, автомобіль) по 3, російського оператора БпЛА чи розвідувальний дрон (напр. ZALA, "Орлан") оцінили в 4 бонуси, а бронетранспортер, артилерійську установку чи мінометний розрахунок – у 5. 10 бонусів можна отримати, уразивши танк, реактивну систему залпового вогню або самохідну артустановку, а 20 – за РЛС, ППО, важку вогнеметну систему та іншу коштовну техніку. Передбачений і джекпот – 500 бонусів. Його отримає той, кому пощастить вдало атакувати літак, гелікоптер, корабель, Кремль або Путіна.

За бонуси можна отримати широку номенклатуру виробів — від компонентів і пультів керування до нових дронів Kolibri, а також складніших систем. Програма передбачає накопичення бонусів: вони не згорають і доступні для обміну щомісяця або до кінця року.

Дрон Kolibri 13 FR1

Остання модифікація "Колібрі" – 13-та – презентована під осінь 2025 року, достоту як чергова модель iPhone.

"Новий носій-ретранслятора БпАК "Колібрі 13 FR1" створений спеціально для завдань у складному рельєфі та під дією засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). У компанії кажуть, що їхня розробка вдвічі дешевша за аналогічне рішення з DJI Matrice. При цьому вона вже "з коробки" готова до роботи, а для навчання операторів потрібно лише один день. Виходить, що перед нами платформа для ретранслятора, що забезпечує зв’язок в умовах поля бою, коли до складного ландшафту додається велика кількість перешкод. Це дуже важливо для підтримки проінформованості та для використання інших безпілотних платформ", – описувало новинку видання Defense Express.

Серед переваг "Колібрі 13 FR1" називають можливість роботи як і вдень, так і вночі, а також оптична стабілізація, завдяки якій не потрібен GPS.

Авіаційний комплекс складається з двох дронів-носіїв, наземної станції управління, додаткової відеоантени та спеціального кейсу для транспортування. «Колібрі 13» FR1 супроводжує FPV-дрони до моменту ураження цілей, після чого автоматично повертається до місця зльоту. Дрон стійкий до низьких температур та вітру.

У вересні виробники повідомили про кодифікацію FPV-дрона Kolibri 13” О (на оптоволокні).

"Цей дрон — посилена версія Kolibri, створена спеціально для роботи в умовах щільного РЕБ. Особливості, які роблять його "чит кодом" на фронті", – йшлося в повідомленні.

Серед переваг оптоволоконного "Колібрі" називають повний захист від засобів РЕБ та перехоплення завдяки оптоволоконному каналу, інтегрований медіаконвертер для швидкого налаштування, а також стійкість і точність для планування ударів.

Характеристики Kolibri 13” О

Вантажність – до 3 кг,

Тактичний радіус дії – 14 км,

Крейсерська швидкість – 60–80 км/год,

Висота польоту – до 200 м,

Довжина оптоволокна – 17 км,

Тривалість польоту – 17 хв,

Камера – денна/нічна,

Батарея живлення – від 16000 мА/г

Модернізація дронів "Колібрі"

Виробники БпЛА Kolibri проводять постійну модернізацію своїх дронів. Причина – озброєння, через постійні зміни на полі бою, може легко втратити свою ефективність, йшлося в матеріалі Defense Express. Видання пише, що з липня до вересня 2025 року таким чином було модернізовано 2000 безпілотників. При цьому оброблено запити від 29 бригад, з якими постійно підтримується зворотній зв’язок, що дозволяє мати інформацію про відповідність дронів умовам на фронті та необхідним покращенням.

дрон-ретранслятор FR1 “Колібрі”, фото: TAF Industries



Модернізацію проводять за кошти виробників, щоб запобігти накопиченню на складах дронів, що не можуть бути використані на полі бою через невідповідність потребам.

"Це цікава ідея як мінімум тому, що може допомогти виправити проблему, коли придбані державою БПЛА надходять на фронт вже у застарілому варіанті та потребують доопрацювань. Також це загалом дозволить тримати арсенал Сил оборони відповідним до найновіших вимог", – зазначають аналітики Defense Express.

Вони порахували, що такі темпи модернізації означають, що TAF Industries модернізує один FPV-дрон Kolibri кожні пів години.