"Шахеди" для РФ стали основним засобом доставки вибухівки, - Defence Express

Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

Він прокоментував свіже відео пропаганди РФ з заводу по виробництву дронів.

"Масштабував він це декілька років, тобто та ситуація, коли вихід на планові показники займає декілька років. І насправді це ж не перші кадри виробництва з Елабуги. Вони показали в черговий раз цей масштаб, коли мова йде про те, що в цій особливій економічній зоні декілька масштабних таких цехів, де всі "шахеди" виробляються, що називається під ключ. Тобто на цих кадрах можна помітити проклейку дрона з карбонового волокна", - сказав Катков.

Експерт наголосив, що у самій Елабузі існує промислова зона, прямо там знаходиться один з найбільших у РФ виробників цього карбонового волокна.

"Тобто вони дуже об'єктивно, грамотно побудували ці логістичні ланцюги. Відносно об'ємів, то за оцінками Головного управління розвідки Міноборони України, то на початок літа було 90 одиниць "шахедів" на добу. Мається на увазі, не лише Елабуга, ще певну кількість збирають в Іжевську на "Куполі". Зараз, вочевидь, мова йде про дійсно про сотню, можливо, навіть вже трохи більше. Тобто вони продовжують масштабувати. Відносно того, хто допомагає - допомагає нафта, допомагає російський бюджет - 40 його відсотків іде на війну", - додав він.

На його думку, вони реально можуть всі свої задачі завалювати грошима.

"Приїжджає там вантажівка, вивантажує тобі три КАМАЗи грошей тобі, і вирішуй питання. Закуповуй китайські комплектуючі, наймай трудових мігрантів, роби ливарний цех, збирай двигуни від мопедів, збирай електроніку з китайських комплектуючих", - зазначив Катков.

Експерт наголосив, що якщо не бити туди, то, звісно, ворог працює в тепличних умовах.

"Продовжує вкладати гроші, продовжує виробляти, продовжує масштабувати це виробництво, тому що, знов таки, "шахеди" для ворога вже стали основним засобом доставки бойових частин, якщо ми візьмемо будь-яку останню атаку, можливо, навіть за пів року, але будь-яку комбіновану атаку, з крилатими ракетами, балістичними ракетами, з "кинджалами", чим завгодно і "шахедами", то ворог запускає "шахедів" настільки багато, що в них бойових частин, які він запустив, вже у два-три рази більше, ніж на тих самих ракетах. Тобто умовно ракети відповідають за доставку приблизно 10-15 тисяч тонн вибухівки, "шахеди" за 20-30 тис.", - сказав він.

Катков також розповів про атаки на цей завод.

"Відносно далекобійних дронів ми вже неодноразово атакували Елабугу. Це таки окремі атаки йдуть, але в чому велика проблема, там дуже потужний позиційний район протиповітряної оборони, принаймні на тих кадрах, коли долітають все ж таки українські дрони, то там видно роботу "панцирів", там і "тори" стоять. І, напевно, я впевнений, є С-400. Там стратегічні об'єкти, там трикутник - ця промислова економічна зона Елабуга, одразу Камська ГЕС, на схід далі трохи там Набережні Челни, там КАМАЗ", - додав експерт.

Він наголосив, що цей потужний позиційний район ППО ще з часів Радянського Союзу посилили.

"Працює ще і армійська авіація, яка прямо там десь і базується з метою захисту від дронових атак. Тобто в умовах, коли Україна обмежена лише можливостями далекобійних ударів за допомогою дронів, то це єдине, що ми можемо використовувати, сподіваючись на те, що деякі з них долетять та зроблять свою справу", - підсумував Катков.