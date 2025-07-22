Визначальний вплив на допомогу Україні з боку Європи матимуть три країни, - дипломат Шамшур

Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат, колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур.

"Зрозуміло, що питання допомоги України з боку Європи, будуть визначатися в трикутнику: Німеччина, Франція і Велика Британія. Лідери цих країн змушені до співробітництва, змушені в тому сенсі, що нам хотілось би, щоб вони працювали в унісон", - сказав він.

На його думку, складається враження, що є співпадіння, принаймні бачення головних моментів, хоча є деякі нюанси.

"Я не хотів би знову побачити, як і всі ми, оцей європейський парадокс. Коли робляться абсолютно вірні, чесні заяви. Достатньо подивитись на останні заяви Макрона і на національний стратегічний огляд, який опублікований, там все правильно, але щоб не було оцієї помітної різниці між риторикою і конкретними справами. Тобто, навіть ми бачимо, що кажуть одне, потім кажуть, що Taurus все-таки нам не дадуть, наприклад, або Макрон заявляє про те, що вірогідність нападу Росії через три-п'ять років і водночас, відмовляється, судячи з повідомлень преси, фінансувати закупівлю зброї у Сполучених Штатів", - зазначив він.

Дипломат наголосив, що йому не вистачає конкретики.

"Тобто таке враження, що є певний час. А часу немає. Відлік часу йде в зворотному напрямку. Тобто його просто немає ні у нас, ні у наших партнерів. Тому остаточні висновки я б зробив після того, як будуть речі реалізовані ті проекти, про які нам оголосили, насамперед пов'язані з протиповітряною обороною для України і постачання зброї для завдання ударів вглиб території Росії", - підсумував Шамшур.