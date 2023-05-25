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Оборона, відбудова, воєнні злочини та санкції: Мінцифри уклало меморандум з ІТ-компанією Palantir

25 травня, 2023 четвер
17:45
Технології Palantir

Мінцифри підписало меморандум про посилення цифрової співпраці зі світовим лідером з розробки програмного забезпечення для аналізу даних компанією Palantir

Про це у телегам повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Співпрацюємо з Palantir у різних напрямах: оборона, відбудова, воєнні злочини, санкційні списки. Це підтверджує, що Україна — найкращий полігон для тестування технологій. Потужний сигнал для західних партнерів співпрацювати з нами ще більше", - зазначив міністр.

Окрім військової допомоги, продукти Palantir дозволяють документувати воєнні злочини рф.

"Відкриваємо новий напрям — Palantir допомагатиме Україні оптимізувати відбудову, зокрема оцінювати пошкодження будівель та інфраструктури. Адже якісні й актуальні дані — основа для прозорості відновлення й ефективного використання коштів міжнародних партнерів", - додав Федоров

Він повідомив, що компанія Palantir — це світовий лідер з розробки програмного забезпечення для аналізу даних. З нею співпрацює Міноборони США, і вже зараз Palantir допомагає нам на полі бою.

"Дякую CEO компанії Алексу Карпу за постійну підтримку. Саме він першим із гендиректорів великих західних корпорацій відгукнувся на наше запрошення приїхати в Україну в червні 2022 року та зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським", - підкреслив очільник Мінцифри.

  • Нагадаємо, 2 червня в Україну прибув головний виконавчий директор компанії Palantir Алекс Карпо. Він зазначив, що компанія готова стати партнером України і допомагати в секторі оборони, безпеки та цифрових технологій.

Війна з Росією
воєнні злочини Росії
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