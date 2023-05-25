Про це у телегам повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Співпрацюємо з Palantir у різних напрямах: оборона, відбудова, воєнні злочини, санкційні списки. Це підтверджує, що Україна — найкращий полігон для тестування технологій. Потужний сигнал для західних партнерів співпрацювати з нами ще більше", - зазначив міністр.

Окрім військової допомоги, продукти Palantir дозволяють документувати воєнні злочини рф.

"Відкриваємо новий напрям — Palantir допомагатиме Україні оптимізувати відбудову, зокрема оцінювати пошкодження будівель та інфраструктури. Адже якісні й актуальні дані — основа для прозорості відновлення й ефективного використання коштів міжнародних партнерів", - додав Федоров

Він повідомив, що компанія Palantir — це світовий лідер з розробки програмного забезпечення для аналізу даних. З нею співпрацює Міноборони США, і вже зараз Palantir допомагає нам на полі бою.

"Дякую CEO компанії Алексу Карпу за постійну підтримку. Саме він першим із гендиректорів великих західних корпорацій відгукнувся на наше запрошення приїхати в Україну в червні 2022 року та зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським", - підкреслив очільник Мінцифри.