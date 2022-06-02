Компанія з розробки програмного забезпечення для аналізу даних Palantir стане партнером України в секторі оборони
Партнеркою України готова стати компанія з розробки програмного забезпечення для аналізу даних Palantir, вона допомагатиме в секторі оборони, безпеки та цифрових технологій
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Зазначається, що головний виконавчий директор компанії Алекс Карпо особисто приїхав до України для зустрічі з Михайлом Федоровим та Володимиром Зеленським.
"Хочу подякувати CEO Palantir Алексу Карпу, який відгукнувся на запрошення Мінцифри та першим з генеральних директорів великих західних корпорацій особисто приїхав до України", - зазначив Федоров.
Компанія готова відкрити офіс в Україні та почати спільні розробки з українськими спеціалістами.
Відомо, що Palantir - світовий лідер з розробки програмного забезпечення для аналізу даних. Продуктами компанії користується Міністерство оборони США, великі інвестиційні банки та хедж-фонди.
- Нагадаємо, поки до України щодня надходить все більше фінансової та військової допомоги, Росію продовжують покидати великі корпорації та бренди. Нещодавно з російського ринку вийшов сервіс графічного дизайну Canva. При спробі зайти на сайт російські користувачі одразу бачать повідомлення, що компанія "категорично засуджує незаконну війну в Україні" і у відповідь на вторгнення РФ блокує доступ до сервісу в Росії.
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