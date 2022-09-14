Оборонний бюджет дозволяє розвивати ВМС України, - військовий експерт Риженко

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"На жаль, у нас катерів та кораблів менше, ніж у Російської Федерації. Частина з них було знищені, або захоплені противником в Азовському морі. Проте в плані спроможностей ми були здатні посилити та наростити власний військовий флот. Завдяки нашим партнерам у нас зараз зʼявляється можливість розвивати власні військово-морські сили. Зокрема, за допомогою протикорабельних засобів у нас є можливість не допустити противника на певні рубежі та райони", - пояснив Риженко.

Експерт наголосив, що розвиток військово-морських сил убезпечить експорт українських товарів морським шляхом.

"75% економічних потужностей України експортується за допомогою моря. Нам потрібно і важливо розвивати власний військово-морський флот. Проте важливим фактором для цього є ресурси. Оскільки це техніка, люди, навчання спеціалістів та обслуговування флоту. І в принципі, ми маємо для цього можливості. Наший оборонний бюджет дозволяє розвивати військово-морські сили України", - додав він.

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