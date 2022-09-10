ВМС ЗСУ знищили за тиждень понад 80 окупантів, 18 САУ, 15 танків і 3 склади з боєприпасами росіян
З 3 до 9 вересня ВМС ЗСУ знищили понад 80 загарбників, 25 бронемашин, 18 САУ, 3 спостережні пункти та склад із боєприпасами
Про це повідомили ВМС ЗСУ в телеграмі.
"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС наносили вогневе ураження по російських окупантах", - наголосили у війську.
З 3 до 9 вересня Військово-морські сили ЗСУ знищили:
- окупантів - понад 80;
- засобів ППО - 4;
- танків - 15;
- бойових бронемашин (БМП, БТР, БМД) - 25;
- САУ - 18;
- причіпної артилерії - 11;
- РСЗВ - 3;
- мінометів - 1;
- АТ з боєкомплектом - 1;
- АТ - 5;
- спостережних пунктів - 3;
- складів із боєприпасами - 1;
- спеціальної техніки - 1.
З 24 лютого до 10 вересня РФ втратила близько 52 250 окупантів, 2136 танків, 215 крилатих ракет і 212 гелікоптерів.
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