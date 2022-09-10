Про це повідомили ВМС ЗСУ в телеграмі.

"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС наносили вогневе ураження по російських окупантах", - наголосили у війську.

З 3 до 9 вересня Військово-морські сили ЗСУ знищили:

окупантів - понад 80;

засобів ППО - 4;

танків - 15;

бойових бронемашин (БМП, БТР, БМД) - 25;

САУ - 18;

причіпної артилерії - 11;

РСЗВ - 3;

мінометів - 1;

АТ з боєкомплектом - 1;

АТ - 5;

спостережних пунктів - 3;

складів із боєприпасами - 1;

спеціальної техніки - 1.

З 24 лютого до 10 вересня РФ втратила близько 52 250 окупантів, 2136 танків, 215 крилатих ракет і 212 гелікоптерів.

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