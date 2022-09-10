Близько 52 250 окупантів, 2136 танків, 215 крилатих ракет: втрати ворога на 10 вересня
Генеральний штаб ЗС України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії РФ на території України станом на ранок суботи, 10 вересня
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Генштабу ЗСУ.
Орієнтовні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
- особового складу ‒ близько 52 250 (+350) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 2136 (+14) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 4584 (+9) од.;
- артилерійських систем – 1259 (+22) од.;
- РСЗВ – 311 (+5) од.;
- засоби ППО ‒ 162 (+3) од.;
- літаків – 239 (+0) од.;
- гелікоптерів – 212 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 898 (+10);
- крилаті ракети ‒ 215 (+1);
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3426 (+27) од.;
- спеціальна техніка ‒ 116(+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.
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