Близько 52 250 окупантів, 2136 танків, 215 крилатих ракет: втрати ворога на 10 вересня

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Генштабу ЗСУ.

Орієнтовні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

особового складу ‒ близько 52 250 (+350) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2136 (+14) од.;

бойових броньованих машин ‒ 4584 (+9) од.;

артилерійських систем – 1259 (+22) од.;

РСЗВ – 311 (+5) од.;

засоби ППО ‒ 162 (+3) од.;

літаків – 239 (+0) од.;

гелікоптерів – 212 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 898 (+10);

крилаті ракети ‒ 215 (+1);

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3426 (+27) од.;

спеціальна техніка ‒ 116(+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

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