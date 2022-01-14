"Оборонятимуть" узбережжя від атак ворога: РФ розпочала в окупованому Криму навчання протикорабельних ракетних комплексів
У тимчасово окупованому Криму Росія проводить військові навчання з протикорабельними ракетними комплексами
Про це інформує Міноборони РФ.
"Дивізіони мобільних берегових протикорабельних ракетних комплексів (БПКРК) "Бал" та "Бастіон" ракетно-артилерійського з'єднання Новоросійської військово-морської бази (НВМБ) Чорноморського флоту (ЧФ) здійснили механізований марш на полігон Опук у Криму", - йдеться в повідомленні.
Бойові розрахунки БПКРК проведуть комплексні тактико-спеціальні навчання з оперативного завдання ракетних ударів методом електронних пусків за імітаторами надводних цілей.
"Основною метою комплексних навчань є відпрацювання дій військових з'єднання з оборони узбережжя від атак умовного противника", - заявили в Міноборони РФ.
Загалом у навчаннях візьмуть участь близько 50 одиниць військової та спеціальної техніки.
- Нагадаємо, раніше РФ оголосила раптову перевірку боєготовності армії.
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