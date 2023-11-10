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"Обов'язковий призов в армію для українок": добірка російських фейків за 9 листопада

10 листопада, 2023 п'ятниця
03:58
Війна з Росією Дмитро Пєсков

Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 9 листопада

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 9 листопада росіяни запустили три великих обмани. 

Маніпуляція: Коментуючи можливість вступу України до ЄС, прессекретар Путіна Д. Пєсков заявив: "Йдеться про моркву, яка прив'язана попереду воза, навряд чи це реальні обіцянки".

Дезінформація: TG-канал "Украина.Ру" написав: "російський спецпідрозділ "Рідня" знову зламав український ресурс. Цього разу – етер телеканалу ICTV".

Маніпуляція: Проросійський TG-канал "Резидент" написав: "українська влада у спробах затягнути на фронт якомога більше людей перейшла всі межі. На 2024 рік готується проєкт закону про заборону виїзду жінок і обов'язкового призову їх в армію".

  • Ворожі ресурси запустили діпфейк з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, який нібито закликав до держперевороту.
Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
Вступ в ЄС
ЗСУ
Дмитро Пєсков
мобілізація
фейк
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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