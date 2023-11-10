"Обов'язковий призов в армію для українок": добірка російських фейків за 9 листопада

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 9 листопада росіяни запустили три великих обмани.

Маніпуляція: Коментуючи можливість вступу України до ЄС, прессекретар Путіна Д. Пєсков заявив: "Йдеться про моркву, яка прив'язана попереду воза, навряд чи це реальні обіцянки".

Дезінформація: TG-канал "Украина.Ру" написав: "російський спецпідрозділ "Рідня" знову зламав український ресурс. Цього разу – етер телеканалу ICTV".

Маніпуляція: Проросійський TG-канал "Резидент" написав: "українська влада у спробах затягнути на фронт якомога більше людей перейшла всі межі. На 2024 рік готується проєкт закону про заборону виїзду жінок і обов'язкового призову їх в армію".