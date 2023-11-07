Мережею шириться діпфейк із нібито Залужним і закликом до збройного повстання

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На дезінформаційному ролику Валерій Залужний нібито звинувачує президента Володимира Зеленського у підготовці замаху на нього та оголошує початок державного перевороту.

Ворог створив ролик завдяки технологіям штучного інтелекту. Центр протидії дезінформації вже відреагував на брехню росіян.

"Автором цього "кіно" виступив TG-акаунт "Радіо Труха". Головнокомандувач ЗСУ не виступав зі зверненням і не закликав до військового перевороту. Розповсюджуючи подібні фейки, рашисти прагнуть посіяти панічні настрої серед населення та запевнити у розколі між владою і військовими", - пише ЦПД.

На початку повномасштабної війни Росія запускала подібні діпфейки з президентом України Володимиром Зеленським.

Еспресо.TV закликає українців не вірити ворожій пропаганді та довіряти лише офіційним джерелам інформації!