Мережею шириться діпфейк із нібито Залужним і закликом до збройного повстання
Ворожі ресурси запустили діпфейк з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, який нібито закликав до держперевороту
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На дезінформаційному ролику Валерій Залужний нібито звинувачує президента Володимира Зеленського у підготовці замаху на нього та оголошує початок державного перевороту.
Ворог створив ролик завдяки технологіям штучного інтелекту. Центр протидії дезінформації вже відреагував на брехню росіян.
"Автором цього "кіно" виступив TG-акаунт "Радіо Труха". Головнокомандувач ЗСУ не виступав зі зверненням і не закликав до військового перевороту. Розповсюджуючи подібні фейки, рашисти прагнуть посіяти панічні настрої серед населення та запевнити у розколі між владою і військовими", - пише ЦПД.
На початку повномасштабної війни Росія запускала подібні діпфейки з президентом України Володимиром Зеленським.
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