Росія готує новий діпфейк із Зеленським, – Центр стратегічних комунікацій
Найближчим часом росіяни готуються запустити діпфейк з Президентом України Володимиром Зеленським
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Одним з улюблених технологічних прийомів пропагандистів в інформаційній війні став діпфейк. Концепція діпфейків дуже проста. Фактично, потрібно перенести обличчя однієї людини на відео з іншою. Для цього збираються сотні годин відео з потрібною особою. А далі починають роботу нейромережі, які й генерують потрібне зображення", – йдеться в повідомленні.
Відомо, що 16 березня росіяни оприлюднили фейкову "заяву Президента Володимира Зеленського", в якій він нібито закликав українців припинити боротьбу та скласти зброю. Її активно поширювали проросійські телеграм-канали та окремі ресурси, які теж були зламані хакерами.
"Будьте пильні - довіряйте інформації лише з перевірених джерел", – наголошують у Центрі.
- Додамо, пропаганда в Росії починає новий етап "біологічної війни" і фіксує "проміжну перемогу", розповідаючи про нібито знищення біолабораторій в Україні.
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