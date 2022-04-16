Росія готує новий діпфейк із Зеленським, – Центр стратегічних комунікацій

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Одним з улюблених технологічних прийомів пропагандистів в інформаційній війні став діпфейк. Концепція діпфейків дуже проста. Фактично, потрібно перенести обличчя однієї людини на відео з іншою. Для цього збираються сотні годин відео з потрібною особою. А далі починають роботу нейромережі, які й генерують потрібне зображення", – йдеться в повідомленні.

Відомо, що 16 березня росіяни оприлюднили фейкову "заяву Президента Володимира Зеленського", в якій він нібито закликав українців припинити боротьбу та скласти зброю. Її активно поширювали проросійські телеграм-канали та окремі ресурси, які теж були зламані хакерами.

За наявною у Центру стратегічних комунікацій інформацією, найближчим часом ворог готується запустити діпфейк із Зеленським. У рамках цієї російської спецоперації планується створити враження, що президент висловить "своє негативне ставлення до українських міст, зокрема Маріуполя".