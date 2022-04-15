Російська пропаганда звітує про "знищення біолабораторій в Україні", – Центр при РНБО

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони.

Від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України однією з його причин кремлівські медіа називали начебто "запланований запуск американських військових біолабораторій в Києві та Одесі".

"І ось після майже двотижневого затишшя щодо цієї теми роспропаганда відзвітувала: "біологічна війна триває", а США та Німеччина після того, як Росія розпочала "спецоперацію"в Україні, активно "освоюють Монголію для проведення своїх біологічних досліджень з вірусами холери, малярії та енцефаліту", – зазначають у повідомленні.

У Центрі наголошують, що у такий спосіб на тлі воєнної поразки Кремль знову фіксує в інформаційному полі проміжну вигадану перемогу.

Центр протидії дезінформації при РНБО України також попереджав, що ворог розпочав серію терактів та вже офіційно загрожує обстрілами Києву.