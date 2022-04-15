РФ розпочала в Україні серію терактів і офіційно погрожує обстрілами Києва, - Центр при РНБО

Про це повідомив Центр при РНБО.



"Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає: ворог розпочав серію терактів та вже офіційно загрожує обстрілами Києву!" - ідеться в заяві.



Сьогодні, 15 березня надійшла перехоплена СБУ розмова окупанта про те, що росіяни самі обстріляли Клімове Брянської області, звинувативши в цьому Україну. У Центрі протидії дезінформації зауважили, що через втрату крейсера "Москва" росіяни вирішили помститися українцям.



"Тому 15.04 міністерство оборони рф офіційно заявило, що нарощуватимуть кількість ракетних ударів по Києву у відповідь на обстріли з боку України", - наголосили в ЦПД.



У Центрі при РНБО закликали киян використовувати укриття в разі повітряної тривоги, адже протягом кількох наступних днів існує суттєва небезпека ракетних ударів.

Нагадаємо, 14 квітня затонув російський крейсер "Москва".

Росія заявила, що українські військові нібито обстріляли Клімовський район Брянської області, внаслідок цього нібито постраждало семеро осіб.

СБУ перехопила розмову російського окупанта, який зізнався дружині, що РФ сама обстріляла селище Клімово у Брянській області.

РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ написало, що масштаби російських ракетних ударів по Києву зростатимуть у відповідь на будь-які атаки чи диверсії в Росії.

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