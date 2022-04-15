РФ розпочала в Україні серію терактів і офіційно погрожує обстрілами Києва, - Центр при РНБО
Міноборони РФ пригрозило нарощуванням кількості ракетних ударів по Києву
Про це повідомив Центр при РНБО.
"Центр протидії дезінформації при РНБО України попереджає: ворог розпочав серію терактів та вже офіційно загрожує обстрілами Києву!" - ідеться в заяві.
Сьогодні, 15 березня надійшла перехоплена СБУ розмова окупанта про те, що росіяни самі обстріляли Клімове Брянської області, звинувативши в цьому Україну. У Центрі протидії дезінформації зауважили, що через втрату крейсера "Москва" росіяни вирішили помститися українцям.
"Тому 15.04 міністерство оборони рф офіційно заявило, що нарощуватимуть кількість ракетних ударів по Києву у відповідь на обстріли з боку України", - наголосили в ЦПД.
У Центрі при РНБО закликали киян використовувати укриття в разі повітряної тривоги, адже протягом кількох наступних днів існує суттєва небезпека ракетних ударів.
РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ написало, що масштаби російських ракетних ударів по Києву зростатимуть у відповідь на будь-які атаки чи диверсії в Росії.
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