РФ звинуватила Україну в обстрілі прикордонної Брянської області
Росія заявила, що українські військові нібито обстріляли Климівський район Брянської області, внаслідок цього нібито постраждало семеро осіб
Про це повідомляють пропагандистські кремлівські ЗМІ з посиланням на ФСБ.
Вранці 14 квітня вони повідомляли, що ЗСУ нібито обстріляли прикордонний пункт пропуску. Постраждалих не було. Вже до обіду вони змінили свідчення – обстріляні "два житлові будинки" і постраждали вже семеро людей.
Через ці "обстріли" школи прикордонних районів Брянської області з 15 квітня переходять на дистанційне навчання.
- Зазначимо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу пережив інфаркт, імовірно не через природні причини, ще 20 російських штабних генералів арештовано
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