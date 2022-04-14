РФ звинуватила Україну в обстрілі прикордонної Брянської області

Про це повідомляють пропагандистські кремлівські ЗМІ з посиланням на ФСБ.

Вранці 14 квітня вони повідомляли, що ЗСУ нібито обстріляли прикордонний пункт пропуску. Постраждалих не було. Вже до обіду вони змінили свідчення – обстріляні "два житлові будинки" і постраждали вже семеро людей.

Через ці "обстріли" школи прикордонних районів Брянської області з 15 квітня переходять на дистанційне навчання.

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