Міністр оборони РФ Шойгу пережив інфаркт, можливо, не з природних причин, – ексспіввласник ЮКОСу

Про це з посиланням на власні джерела повідомив колишній співвласник компанії ЮКОС Леонід Невзлін у "Фейсбук".



"Шойгу вибув із гри, можливо він стане інвалідом, якщо виживе. У нього раптом стався великий інфаркт, він у реанімації, підключений до приладів. Ходять чутки, що інфаркт міг виникнути не з природних причин", – написав Невзлін.



За його словами, також арештовано 20 російських штабних генералів.



"Тут все зрозуміло – тотальне розкрадання коштів на підготовку українського керівництва та населення до урочистої зустрічі армії визволителів із Росії. З 2014 року вкрадено близько $10 млрд, виділених Путіним на підготовку бліцкригу", – прокоментував бізнесмен інформацію про начебто арешт генералів.



У розкраданні грошей на підготовку війни підозрюють і колишнього радника російського президента Владислава Суркова, він перебуває під домашнім арештом, вказав Невзлін.



"Із кумедного. На Аркадія Дворковича готується кримінальна справа, від нього чекають свідчення на його колег та друзів. Джерела у ФСБ говорять про те, що якщо він не піде на угоду зі слідством – його переведуть до СІЗО "Матроська Тиша" або Лефортово", – вказав також він.

Нагадаємо, ЮКОС – російська нафтова компанія, яку у 2003 році російський уряд збанкрутував примусово, привласнивши її майно і активи. Колишні акціонери компанії звернулися до суду в Гаазі, який зобов'язав Росію виплатити їм $50 млрд.

Міжнародний арбітраж ухвалив відсудити в РФ $5 млрд у справі ЮКОСа.

Президент Володимир Зеленський потролив щодо інформації про зникнення міністра оборони РФ Шойгу.