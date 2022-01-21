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Образ жертви, спотворення історії, теорії змови: Держдеп США назвав ТОП-5 наративів пропаганди РФ

21 січня, 2022 п'ятниця
12:26
Світ Держдеп США

Держдепартамент США опублікував основні дезінформаційні тези, які використовує Росія для підтримки політичних цілей

Про це повідомляє Держдеп США.

"Російські військові та розвідувальні структури займаються цією діяльністю в російській екосистемі дезінформації та пропаганди, включаючи зловмисні операції в соціальних мережах, використання відкритих і прихованих онлайнпроксімедіа, введення дезінформації в телевізійні та радіопрограми, проведення конференцій. вплинути на присутніх, щоб вони помилково вважали, що Україна, а не Росія, винна у підвищенні напруженості в регіоні, а також у використанні кібероперацій для псування ЗМІ та проведення операцій злому та звільнення", - пояснили в публікації.

Тема №1 - "Росія - невинна жертва". Уряд РФ зображають Росію в ролі жертви, а її агресію - як вимушену реакцію на дії США чи їхніх партнерів.

"Щоб посилити ці претензії, Росія використовує свій улюблений ярлик, щоб спробувати завдати удар у відповідь: "русофобія". Після вторгнення до України в 2014 році РФ і підконтрольні уряду дезінформаційні ЗМІ стали звинувачувати всіх, хто ставив під сумнів дії Росії, що вони є ксенофобськими русофобами", - пояснили в заяві.

Держдеп продемонстрував діаграму, згідно з якою русофобію в МЗС РФ і провладних ЗМІ почали обговорювати після вторгнення Росії в Україну.

Тема №2 - "Історичний ревізіонізм". Коли історія відрізняється від цілей влади РФ, у країні заперечують або викривляють історичні події, щоб показати Росію в кращому світлі.

Наприклад, пакт про ненапад 1939 року між Радянським Союзом і нацистською Німеччиною, також відомий як пакт Молотова-Ріббентропа, який допоміг розгорнути Другу світову війну, є політично незручним для режиму Володимира Путіна. У 2020 році російський президент оприлюднив викривлену ​​версію початку Другої світової війни, яка применшує роль СРСР і перекладає провину на інші країни. Тих, хто не згоден з викривленою історію, в РФ називають нацистами чи їхніми прихильниками. Кремль так само спотворює факти про державність України, ГУЛАГ, Голодомор і поведінку НАТО під час розпаду СРСР.

Тема №3 - "Крах західної цивілізації неминучий". У Росії поширюють фейки про руйнування західної цивілізації, її відхід від "традиційних цінностей", тому що Захід прагне до безпеки ЛГБТКІ+ люде, жіночої рівності та мультикультуралізму. Володимир Путін брехав, що на Заході поняття "мати" та "батько" практично замінили на "батько 1 і 2". А очільник МЗС РФ Сергій Лавров стверджував, що учнів навчають, що Ісус був бісексуалом.

Тема №4 - "Популярні рухи – це "кольорові революції" за підтримки США". Як зазначають у Держдепі, Кремль не може погодитися, що всі люди повинні мати право на свободу вираження поглядів і що уряд повинен бути відповідальним перед своїм народом. Росія звинуватила США в підготовці "кольорових революцій" у Грузії, Казахстані, Киргизькій Республіці, Молдові, Україні, а також на Близькому Сході та в Африці.

"Якщо народний рух є продемократичним і реформаторським і вважається таким, що не відповідає геополітичним інтересам Росії, Кремль буде критикувати його легітимність і стверджувати, що за цим таємно стоять США", - розповіли в Держдепі.

Тема №5 - "Реальність така, якою її хоче бачити Кремль". Росія створює хибні реалії та вносить плутанину в інформаційне середовище, коли правда не на її боці. Російські чиновники намагаються зняти провину з уряду, навіть якщо деякі з наративів суперечать один одному. Однак згодом подання кількох суперечливих наративів само по собі може стати методом, призначеним для створення плутанини та перешкоджання пошуку правди.

Інші елементи російської дезінформаційної та пропагандистської екосистеми, такі як зловживання фінансованими державою джерелами дезінформації або соціальними мережами, допомагають просувати численні неправдиві наративи. Так, у справі отруєння ексрозвідника Сергія Скрипаля та його доньки провладні ЗМІ RT і Sputnik оприлюднили 138 суперечливих тез у 735 публікаціях.

Так само Росія діяла для дезінформації про катастрофу літака MH17 на сході України і російського вторгнення в Грузію в 2008 році., прагнучи маніпулювати правдою на користь Кремля.
 

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Сергій Лавров
пропаганда
Держдеп США
Кремль
Володимир Путін
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