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Образився на "російського блазня" та "расиста": Трамп вимагає від CNN $475 млн за наклеп

4 жовтня, 2022 вiвторок
12:06
Світ Дональд Трамп

Колишній президент США Дональд Трамп позивається до CNN через наклеп та вимагає стягнути з телеканалу $475 млн

Про це повідомляє DW

Трамп зажадав від CNN $475 млн, як компенсацію за моральну шкоду. У позові експрезидента США, який він подав до суду Південного округу штату Флорида 3 жовтня, зазначається, що він хоче "захистити свою репутацію відданого державного службовця" і встановити відповідальність CNN за шкоду, заподіяну його репутації "хибними, наклепницькими та підбурювальними" висловлюваннями.  

Зокрема, Трамп категорично не згоден із твердженням CNN, яка назвала "великою брехнею" його висловлювання, що президентські вибори 2020 року були "вкрадені" демократом Джо Байденом.

Адвокати стверджують, що компанія намагалася використати свій величезний вплив для дискредитації Трампа у свідомості своїх глядачів та читачів, щоб завдати йому політичної поразки. Трамп також звинувачує CNN у тому, що телекомпанія використовувала щодо нього такі ярлики, 

як "расист", "російський лакей", "бунтівник" та "Гітлер". 

Дональд Трамп заявив, що він може подати позови проти великої кількості інших "фейкових новинних ЗМІ" в найближчі тижні та місяці, через висвітлення президентських виборів у США у 2020 році.

  • У серпні стало відомо, що Трампа можуть ув'язнити за шпигунство та перешкоджання слідству після того, як агенти ФБР обшукали маєток Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді в рамках розслідування щодо вилучення ним секретних документів з Білого дому. Як раніше повідомили ЗМІ, під час обшуків у колишнього президента виявили 11 пакетів конфіденційних документів.

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Джо Байден
Дональд Трамп
вибори у США
США
CNN
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