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"Обробляють дуже цілеспрямовано": Чубаров назвав "зізнання" затриманих ФСБ кримських татар наслідком фізичного і психологічного тиску

7 вересня, 2021 вiвторок
22:41
війна з Росією Рефат Чубаров

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що "зізнання" в підриві газопроводу в окупованому Криму, які дали брати Ахтемови - результат фізичного і психологічного тиску

Про це він заявив у коментарі Укрінформу.

"З самого моменту затримання і до вечора 5 вересня ні родичі, ні адвокати не знали про місце знаходження Азіза й Асана Ахтемових, власне, як і інших. Але якщо під вечір 5 вересня до інших затриманих уже почали потрапляти адвокати, то до Азіза й Асана - ні, ФСБ-шники стверджували, що вони відмовилися від адвокатів, з якими уклали договори їхні батьки, що вони нібито дали згоду на призначених адвокатів. Тоді мені стало зрозуміло, що цих молодих хлопців обробляють дуже цілеспрямовано і стосовно них може застосовуватися фізичний і психологічний тиск", - сказав Чубаров.

За його словами, подальша поведінка затриманих не залишила сумнівів, що і Азіз, і Асан знаходяться в дуже пригніченому стані

Чубаров вважає, що пізніше стане відомо, яким чином ФСБ "вибивала" свідчення у братів Ахтемових.

"З досвіду спілкування з іншими затриманими, ми знаємо, що як правило завжди в таких випадках тиск на людей супроводжується тортурами й обіцянками сприяння в тому, щоб людина понесла мінімальне покарання. Слідчі тим, хто піддається цим тортурам і цій обробці, кажуть: "Ти отримаєш мінімальний строк. Давай, кажи, як було". І підказують людині - що хочуть почути ті, хто фабрикує "справу", - розповів Чубаров.

За його словами, ті, хто починають обмовляти себе, думають, що вони нікому нічого поганого не роблять, крім, як собі.

"Ми, щоправда, поки що не знаємо, чи змусили їх щось сказати про інших, поки що ми знаємо, що вони обмовили лише себе і можливо вони думають, що нікому нічого поганого не роблять, крім, як собі", - наголосив глава Меджлісу.

  • Нагадаємо, російський окупаційний "суд" у Сімферополі взяв під варту заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова до 4 листопада. Також суд заарештував Азіза і Асана Ахтемова.
  • Федеральна служба безпеки Росії заявила, що вибух газопроводу в окупованому Криму в серпні 2021 року нібито був організований української розвідкою, а також залучалися кримчани Асан і Азіз Ахтемови й заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.
  • ФСБ Росії показала відеофрагменти допитів із нібито зізнанням фігурантів "справи" про диверсію на газопроводі в окупованому Криму Асана й Азіза Ахтемових.

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кримські татари
ФСБ
тортури
насилля
Рефат Чубаров
анексія Криму
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