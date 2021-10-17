ОБСЄ призупинила місію моніторингу на Донбасі

Про це повідомляє Reuters.

За словами головного спостерігача Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшара Халіта Чевіка, організація призупинила місію на Донбасі з міркувань безпеки, оскільки вже кілька днів під готелем у Донецьку, де проживають члени місії, проходить "акція протесту".

"Через побоювання за нашу безпеку, через правила та міркування безпеки ми призупинили наші операції", - сказав Чевік.

Водночас він додав, що наразі спостерігачі не відчувають загрози з боку "протестувальників".

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