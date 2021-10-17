ОБСЄ призупинила місію моніторингу на Донбасі
ОБСЄ призупинила спостережну місію на Донбасі через побоювання за безпеку своїх співробітників
Про це повідомляє Reuters.
За словами головного спостерігача Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшара Халіта Чевіка, організація призупинила місію на Донбасі з міркувань безпеки, оскільки вже кілька днів під готелем у Донецьку, де проживають члени місії, проходить "акція протесту".
"Через побоювання за нашу безпеку, через правила та міркування безпеки ми призупинили наші операції", - сказав Чевік.
Водночас він додав, що наразі спостерігачі не відчувають загрози з боку "протестувальників".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.25
Купівля 26.25Продаж 26.51
-
EUR
Купівля 30.22Продаж 30.64
- Актуальне
- Важливе