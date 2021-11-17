ОБСЄ зафіксувала в зоні ООС близько тисячі порушень "тиші" упродовж доби

Про це йдеться у звіті ОБСЄ № 269/2021 від 16 листопада.



У Донецькій області місія ОБСЄ нарахувала 268 порушень режиму припинення вогню, зокрема 43 вибухи (1 розрив боєприпаса, 4 вибухи від вихідного вогню та 38 вибухів невизначеного походження).



Більшість порушень відбулася на північ від Широкиного та поблизу Кам’янки, підконтрольних українському уряду.



На Луганщині нараховано 678 порушень "тиші". Зокрема зафіксовано 381 вибух (3 вибухи від вихідного вогню, 3 розриви боєприпасів і 375 вибухів невизначеного походження).



Найбільше порушень режиму припинення вогню було зафіксовано на схід, південь і захід від Золотого, підконтрольного українській владі, а також на північ та захід від Кадіївки, підконтрольній окупантам.

Нагадаємо, 16 листопада окупанти в зоні ООС поранили українського військового.

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