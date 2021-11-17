Росіяни задіяли заборонені міномети і важку артилерію, поранено бійця ООС

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



У бік Мар'янки загарбники били із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів.



Поблизу Причепилівки окупанти здійснили два обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.



У напрямку Новотошківського противник двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.



Біля Травневого ворог обстріляв українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.



Неподалік Новоолександрівки російські війська вели вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм.



Позиції біля Новозванівки окупанти двічі обстріляли із забороненої Мінськими угодами артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



У бік населеного пункту Муратове окупанти вели вогонь із забороненої Мінськими угодами артилерії калібру 152 мм.



Поблизу Попасної загарбники застосували міномети калібру 82 мм та ручні протитанкові гранатомети.



У напрямку Пісків ворог вів обстріл із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.



На Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.



Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Військового госпіталізовано, стан його здоров'я задовільний.



З початку доби 17 листопада станом на 7:00 з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.



У напрямку Невельського росіяни били з мінометів калібру 120 мм.



Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок цього обстрілу немає.



Українські військові відповіли окупантам вогнем, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

