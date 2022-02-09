ОБСЄ зафіксували скупчення військової техніки окупантів на Донбасі: є танки й міномети
Спостерігачі з організації з безпеки і співробітництва в Європі заявили, що помітили скупчення танків, гаубиць і мінометів окупантів на Донбасі
Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ за 8 лютого.
Так, спостерігачі зафіксували озброєння, розміщене в порушення ліній відведення в непідконтрольних уряду районах Луганської та Донецької областей.
До нього відносяться 16 гаубиць, 1 протитанкова гармата. Їх окупанти розмістили на полігоні біля н.п. Тернове та на аеродромі поблизу н. п. Переможне.
За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння ОБСЄ помітили 23 танки невстановленого типу, 24 гаубиці та 4 буксирувані гаубиці/протитанкові гармати. Їх окупанти розмістили на полігонах біля н.п. Шимшинівка, Н. П. Мирне, Н. П. Круглик.
Ще 2 міномети та 2 танки (Т-72, Т-64) помітив безпілотник ОБСЄ на території аеродрому поблизу н.п. Переможне.
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