ОБСЄ зафіксували скупчення військової техніки окупантів на Донбасі: є танки й міномети

Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ за 8 лютого.

Так, спостерігачі зафіксували озброєння, розміщене в порушення ліній відведення в непідконтрольних уряду районах Луганської та Донецької областей.

До нього відносяться 16 гаубиць, 1 протитанкова гармата. Їх окупанти розмістили на полігоні біля н.п. Тернове та на аеродромі поблизу н. п. Переможне.

За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння ОБСЄ помітили 23 танки невстановленого типу, 24 гаубиці та 4 буксирувані гаубиці/протитанкові гармати. Їх окупанти розмістили на полігонах біля н.п. Шимшинівка, Н. П. Мирне, Н. П. Круглик.

Ще 2 міномети та 2 танки (Т-72, Т-64) помітив безпілотник ОБСЄ на території аеродрому поблизу н.п. Переможне.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb