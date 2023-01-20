ОБСЄ засудила використання Росією захоплених автівок спостерігачів та вимагає повернення співробітників і майна
Росія мусить негайно повернути захоплені автівки ОБСЄ та членів місії, оскільки використання їх у війні проти України є неприйнятним
Про це йдеться у заяві Європейського союзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, цитує Укрінформ.
У заяві зазначили, що вже упродовж 11 місяців Росія "атакує не лише на Україну, а й основоположні принципи та цінності ОБСЄ". Нагадали також, що з квітня 2022 року РФ за сумнівними звинуваченнями незаконно утримує трьох працівників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
"Минулих вихідних ми отримали нові тривожні повідомлення про ймовірну передачу понад 50 броньованих автомобілів СММ з Росії на схід України, де вони можуть бути використані для підтримки агресивної війни проти України. Це - неприйнятно", - ідеться в заяві.
ЄС наголосив на тому, що РФ повинна негайно звільнити всіх затриманих працівників ОБСЄ та повернути привласнене майно законному власникові.
Крім того, в ОБСЄ закликали Росію негайно надати вичерпні пояснення з приводу привласнення майна організації та використання його на тимчасово окупованих територіях сходу України у загарбницькій війні. Так постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Буш наголосив на тому, що РФ знає, що організація не розгортала на сході України ані техніку, ані персонал.
"Ми категорично засуджуємо очевидну крадіжку та неправомірне використання автомобілів ОБСЄ, які, за повідомленнями, застосовуються Росією на Донбасі. ... РФ повинна надати вичерпні пояснення", - сказав Буш.
Він також закликав Росію негайно звільнити співробітників ОБСЄ та припинити залякування та погрози в їхній бік. Посол також наголосив, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну "усіма необхідними для зупинення російської агресії ресурсами".
- 17 січня стало відомо, що терористичне угруповання "ЛНР" вкрало автомобілі місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі й має намір передати їх російським військовим.
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