Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією ОБСЄ засудила використання Росією захоплених автівок спостерігачів та вимагає повернення співробітників і майна

ОБСЄ засудила використання Росією захоплених автівок спостерігачів та вимагає повернення співробітників і майна

20 січня, 2023 п'ятниця
07:11
війна з Росією ОБСЄ

Росія мусить негайно повернути захоплені автівки ОБСЄ та членів місії, оскільки використання їх у війні проти України є неприйнятним

Про це йдеться у заяві Європейського союзу, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, цитує Укрінформ.

У заяві зазначили, що вже упродовж 11 місяців Росія "атакує не лише на Україну, а й основоположні принципи та цінності ОБСЄ". Нагадали також, що з квітня 2022 року РФ за сумнівними звинуваченнями незаконно утримує трьох працівників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

"Минулих вихідних ми отримали нові тривожні повідомлення про ймовірну передачу понад 50 броньованих автомобілів СММ з Росії на схід України, де вони можуть бути використані для підтримки агресивної війни проти України. Це - неприйнятно", - ідеться в заяві.

ЄС наголосив на тому, що РФ повинна негайно звільнити всіх затриманих працівників ОБСЄ та повернути привласнене майно законному власникові.

Крім того, в ОБСЄ закликали Росію негайно надати вичерпні пояснення з приводу привласнення майна організації та використання його на тимчасово окупованих територіях сходу України у загарбницькій війні. Так постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Буш наголосив на тому, що РФ знає, що організація не розгортала на сході України ані техніку, ані персонал. 

"Ми категорично засуджуємо очевидну крадіжку та неправомірне використання автомобілів ОБСЄ, які, за повідомленнями, застосовуються Росією на Донбасі. ... РФ повинна надати вичерпні пояснення", - сказав Буш.

Він також закликав Росію негайно звільнити співробітників ОБСЄ та припинити залякування та погрози в їхній бік. Посол також наголосив, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну "усіма необхідними для зупинення російської агресії ресурсами".

  • 17 січня стало відомо, що терористичне угруповання "ЛНР" вкрало автомобілі місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі й має намір передати їх російським військовим.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Росія
ЄС
ОБСЄ
російська армія
Читайте також:
Сергій Лавров
18 січня, 2023 середа
Лавров сказав, що про переговори з Зеленським і його мирний план "не може бути й мови". У МЗС України відреагували
Михайло Подоляк
18 січня, 2023 середа
Подоляк відповів на заяву Путіна з виправданням війни в Україні: прозріння не буде, переговори неможливі
Макей і Лукашенко
18 січня, 2023 середа
Лукашенко підозрює спецслужби у можливій зраді. У Білорусі загострюється ситуація, - Центр нацспротиву
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.89
    Купівля 39.89
    Продаж 40.56
  • EUR
    Купівля 42.13
    Продаж 43.12
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
20 січня
06:53
лукашенко з путіним
ISW спрогнозував, коли може бути наступ з Білорусі
06:20
Юрій Ігнат
Речник Повітряних сил назвав найкраще "щеплення" проти російських С-300 та С-400
05:48
Роб Бауер
РФ залишиться загрозою навіть після поразки в Україні, - очільник Військового комітету НАТО
05:25
Александар Вучич
Вучич: Сербія втратила "запал" щодо членства в ЄС
04:27
лукашенко путін
РФ перекинула 11 гелікоптерів ближче до білорусько-українського кордону, – Гаюн
03:48
Ангеліна Калініна
Australian Open: перша ракетка України вилетіла з турніру
03:31
ЗСУ
Офіцер ЗСУ Штефан опублікував нові фото знищених росіян: від лейтенантів до капітанів
02:59
окупанти, орки
Російські лікарі готові працювати на окупованих територіях за 4,5 тис. рублів, - Центр нацспротиву
02:35
Девід Кросбі
Помер член Зали слави рок-н-ролу Девід Кросбі
02:20
Даріо Срна
Боремося не тільки проти Росії, а й проти ФІФА, - директор "Шахтаря" Срна
01:39
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці знищили 26 росіян, гаубицю "Акація" та сховище з боєприпасами
01:39
Оновлено
Пентагон
ППО Avenger, додаткові Bradley, Stryker, боєприпаси до HIMARS: Білий дім оголосив новий пакет військової допомоги для України на суму $2,5 млрд
01:01
"Манчестер Сіті", Ерлінг Холанд
"Ман Сіті" переміг "Тоттенгем" в АПЛ
00:58
Литва зброя
"Талліннська декларація": 9 європейських країн нададуть посилену військову допомогу Україні
00:46
Сумщина обстріл
Російський безпілотник скинув на Сумщину вибухівку
00:24
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 19 січня
00:14
Митрополит УПЦ МП Павло стоїть перед шлагбаумом у Лаврі
У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону УПЦ МП
00:02
Танк Leopard
"Майже впевнений, що рішення буде ухвалено протягом кількох днів": міністр оборони Німеччини про танки для України
2023, четвер
19 січня
23:33
Володимир Зеленський
Зеленський провів засідання Ставки за участі керівників низки регіонів і нового очільника МВС
23:22
Україна Євросоюз
Готуємо початок переговорів про членство України в ЄС, – Зеленський
22:53
Зенітка на даху Міноборони РФ
На даху міноборони РФ та в центрі Москви встановлюють зенітки, - ЗМІ
22:49
світло
У Києві 20 січня діятимуть стабілізаційні відключення світла, – Yasno
22:14
Facebook Instagram соцмережі
Meta пообіцяла не блокувати дописи про полк "Азов" у своїх соцмережах
22:04
Алек Болдвін
Прокурор готує Алеку Болдвіну обвинувачення в ненавмисному вбивстві операторки-українки
21:57
Огляд
світ, міжнародний огляд
Більше зброї Україні зі США, трибунал для Путіна та Рамштайн. Світові ЗМІ про Україну 19 січня
21:46
Гроссі, Зеленський, МАГАТЕ
Дискусії щодо створення безпекової зони довкола ЗАЕС тривають: Зеленський і Гроссі зустрілися в Києві
21:38
Зустріч Зеленського з Шарлем Мішелем у Києві
Зеленський закликав Захід надати Україні "адекватну кількість танків"
20:55
санкції проти Росії
У Франції заблокували кошти кремлівського телеканалу RT
20:53
Ексклюзив
Танк Leopard 2A4 іспанської армії
Україна отримає важку наступальну зброю, - військовий експерт Світан
20:52
Петро Порошенко
Порошенко звернувся до Шольца: "Дайте Україні танки, і чим швидше – тим краще"
20:45
Жозеп Боррель
"Маніпуляція правдою з боку Росії досягла ще однієї ганебної межі": Боррель про заяви Лаврова, який порівняв росіян з євреями під час Голокосту
20:42
танк Leopard 1
Польща припускає надання Україні танків Leopard без згоди Німеччини, CNN повідомило, що Пентагон планує "тиснути на німців" з цього питання
20:07
OPINION
Олеся Ісаюк
Що не так зі Щедрим вечором?
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 330 дня війни: спецтрибунал для Путіна, 4 країни передадуть Україні зброю
19:58
Ексклюзив
Андрій Коболєв
Нардеп Кучеренко: "Коболєв і Вітренко затягнули Нафтогаз на шлях збитків і шкоди енергобезпеці країни"
19:53
ізраїль україна
Голова МЗС Ізраїлю Коен пообіцяв Кулебі нарощувати гуманітарну допомогу Україні
19:41
ПВК Вагнера
У Сербії активісти подали до суду проти ПВК Вагнера через вербування найманців на війну в Україні, - Reuters
19:40
Leopard 2
Міністр оборони Литви анонсував передачу Україні "сотень" танків Leopard від кількох країн
19:30
Намісник Києво-Печерської Лаври (УПЦ МП) Павло (Лебідь)
Проти намісника Києво-Печерської лаври Павла відкрили провадження: сіяв релігійну ворожнечу
19:18
на фото очільниця міноборони Канади в Ірпені
Очільниця міноборони Канади Ананд відвідала понівечений росіянами Ірпінь
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV