Бойовики "ЛНР" зізналися, що вкрали автомобілі ОБСЄ

Про це заявив бойовик так званої народної міліції угруповання "ЛНР" Андрій Марочко, передають "Новини Донбасу".

За словами терориста, броньовані машини використовуватимуть, зокрема, для вирішення бойових завдань на окупованій території Луганської області.

Зазначається, що частину машин вилучена в межах так званої кримінальної справи за підозрою в "шпигунстві" стосовно співробітників міжнародної організації.

Минулого тижня терористи відкрили "справу" стосовно співробітника ОБСЄ, громадянина Великої Британії. Раніше "суд" угруповання засудив жителя окупованої Луганщини Максима Петрова, який працював перекладачем у луганському офісі СММ ОБСЄ, до 13 років позбавлення волі за "держзраду".

16 січня на пункті пропуску біля окупованого Ізвариного на Луганщині було помічено автовози, на які були завантажені машини з написом ОБСЄ. Колона рухалася з Росії у бік Луганська. В ОБСЄ заявили, що ні її представників, ні її автомобілів нині немає на Донбасі.

Очільник МЗС Північної Македонії Буяр Османі, який нещодавно вступив на посаду глави ОБСЄ, 16 січня прибув до України. У межах візиту він, зокрема, відвідав Бородянку Київської області. Також на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським він обговорив порушення прав людини на окупованих територіях і гуманітарну підтримку.

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